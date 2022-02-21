Людям нужен розмарин!

Целебные свойства розмарина известны еще со времен Древнего Египта. В Греции считалось, что боги украшают себя венками из цветущего розмарина. Именно поэтому греки украшали головы венками из розмарина. Особенно популярно это было среди философов и писателей, потому что такой венок способен освежить разум и вдохновить на новые идеи. Розмарин считался растением Венеры, так как он способен сделать человека счастливым, веселым и беззаботным, а также вдохновить на любовные подвиги. Помимо этого, розмарин - символ процветания и изобилия, поэтому его используют для привлечения удачи и дарят молодоженам, чтобы семья была крепкой, а дом был полной чашей.

В современное время научно обосновано - розмарин обыкновенный (Rosmarinus officinalis L.) – лекарственное растение. Эфирное масло розмарина способно стимулировать иммунитет, обладает антибактериальной и противовирусной активностью, поэтому в период пандемии Covid-19 целесообразно использовать эфирное масло в местах скопления людей. Розмарин оказывает общетонизирующее действие, помогает справляться с депрессией; его рекомендуют тем, у кого наблюдается истощение психических и физических сил, людям с низким артериальным давлением, а также для повышения либидо. В ароматерапии эфирное масло розмарина используют для улучшения памяти, для стимуляции умственной деятельности и концентрации внимания. Применяя эфирное масло розмарина в аромадиффузоре, например, в офисе, возможно не только снизить уровень заболеваемости, но и повысить трудоспособность, особенно актуально его использование перед важными переговорами. Кроме того, розмарин помогает избавиться от тревоги и поднять настроение. Широко розмарин используется в кулинарии как приправа, особенно к мясу. Это волшебное растения не только улучшает вкус блюд, а также оказывает желчегонное, спазмолитическое действие, тем самым улучшает пищеварение, выводит токсины. Ванны с эфирным маслом розмарина полезны при ревматизме, радикулите. Однако нужно помнить, розмарин противопоказан при беременности, эпилепсии, гипертонической болезни.