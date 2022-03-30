Основатель московской «Ароматеки» Алексей Дубинский помогает разобраться белгородцам — что такое уд, что такое нюд и как не прослыть невеждой в выборе парфюма

Бутик Елены Новиковой «Тема» стал проводником «Ароматеки» в Белгороде. Что повлияло на ваш выбор?

История и устройство этого места не смогли оставить равнодушным — это настоящее искусство. (Улыбается). Елена очень давно в бизнесе, парфюм и дизайнерская одежда — ее прямой интерес и страсть. Это чувствуется по представленному ассортименту, подходу в визуальном оформлении и общему лакшери настроению. «Тема» не бежит за массмаркетом, а воспитывает вкус, что сильно перекликается с ценностями и стилем «Ароматеки».

Расскажите подробнее о тенденциях ароматов.

Пандемия в разных проявлениях затронула каждого. Это факт. Мир поделился на до и после. С недавних пор появились надежды на «свет в конце тоннеля» — самое время поговорить о тенденциях. (Улыбается). Люди гораздо больше времени стали проводить дома, заниматься уютом своих жилищ, придавать им новый облик и насыщать новыми ароматами. Это очень хорошая тенденция в плане культурного восприятия и интереса. Сейчас мы наблюдаем повышенный глобальный спрос на ароматические свечи, парфюм для дома, парфюм для текстиля. До пандемии люди жили «наружу» — рестораны, киношки, выходы в свет… Теперь люди больше домашние, приукрашивающие свое бытовое пространство. По тенденциям в ароматике — сейчас нет ярко выраженного нового аккорда, остались старые запросы. Во-первых, минералы по-прежнему модно. Минеральность, яркость, соленость — это игра вдолгую. Во-вторых, продолжается тенденция с розой: «Розы разные нужны, розы разные важны». (Улыбается). Удовая тема сходит на нет, как и до пандемии. С удами сейчас так — то, что человеку когда-то понравилось, остается с ним, но интереса двигаться в классическом понимании этого направления все меньше. Нужно новое видение. Таким предстает очень облагороженный европейский уд — то, что восток принимает за свое из-за использования привычного сырья, а Европа не боится из-за очень хорошего кроя. Далее — чистый мускус (почему-то названный нюдом), аромат невинности, молодости. Очень заходит молодому поколению.

Какие перспективы у парфюмерного бизнеса в постковидное время?

Сошлись во мнениях с коллегами — перспективы, откровенно говоря, не радужные. У переболевших людей зачастую нарушаются причинно-следственные связи с восприятием, что плохо сказывается на восстановлении рецепторов. Потеря обоняния (или аносмия на языке медицины), к сожалению, сильно расширяет диапазон «слепых зон» в восприятии ароматов. Так или иначе, аносмия есть у каждого человека, ведь тонкому чутью на запахи обучаются и только профессионалы могут разложить сложный аромат на составляющие. После болезни все становится гораздо сложней, даже для людей с огромным опытом. Появляются физиологические барьеры, ломающие чутье, преграждающие понимание тонких материй. К чему это приводит? К волне «орущих» ароматов. (Улыбается). Резких, сильных, насыщенных — все, чтобы достучаться до конечного покупателя. В ближайшие три-пять лет на рынке будут доминировать максимально пробивные ароматы. Ковид практически поставил точку на тонком и изящном парфюме. Да, остался некоторый запрос на чистоту и нейтральность нюдовых ароматов, ведь общество диктует современные этические нормы, к примеру — не приходить на работу, оставляя за собой тяжелый ароматический шлейф. (Улыбается). Полностью, конечно же, с рынка это не исчезнет.

Белгород, пр-т. Б. Хмельницкого, 38, 8-800-100-50-31, tema31.ru