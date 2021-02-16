Таня рисует, Настя шьет. Это их вторая совместная работа . Первая — FARTUKI — fashion-коллекция фартуков, которые можно использовать как профессиональный аксессуар или стильный элемент образа. Вдохновившись первым опытом, девочки решили продолжать.
Таня:
«Сейчас мы стали частью мировой моды — апсайклинга. Если простыми словами апсайклинг — это вторичное использование старых вещей, а еще главный тренд сезона весна-лето 2021. Недавно прочитали, что тренд уже подхватили Balenciaga, создав мохнатое пальто из «шнуркового меха», Miu Miu с коллекцией платьев, перекроенных из винтажного гардероба. «Ну а чем мы хуже?» — подумали мы с Настюхой. Взяли джинсы и футболки, придумали авторские принты и, вуаля, новая коллекция в духе осознанного потребления и экологичности готова!»
Настя:
«Для меня апсайклинг стал чем-то уникальным, ведь таким образом мы создаем эксклюзивные вещи и неповторимую историю. Современно, стильно, экологично.»
Таня:
«На создание коллекции меня вдохновила мама — парикмахер-колорист. Её одежда всегда в краске, и я подумала, что это отличная идея разнообразить гардероб».
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