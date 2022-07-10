В парке Горького прошло образовательное шоу «Импортозамещение или создание нового?» посвященное Университету креативных индустрий

Импортзамещение или создание нового?

9 июля в парке Горького состоялось образовательное шоу «Импортозамещение или создание нового?», посвященное Университету креативных индустрий. Жители всех регионов России станут участниками этого Университета, который официально откроется в 2023 году в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

А сейчас в рамках «Российской креативной недели» (проходит с 7 по 10 июля в Парке Горького) происходит сбор самых оригинальных и необходимых идей федерального значения. На протяжении нескольких дней участники смогут посетить сессии от ведущих специалистов креативного сектора. Фестиваль охватывает 14 направлений в сфере креативных индустрий: искусство, кино, телевидение, журналистику и издательское дело, новые медиа, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование.

В тематических павильонах пройдут лекции и мастер-классы, шоу-кейсы, паблик-токи, презентации, кастинги, показы кино и анимации, открытые интервью, лекции. Поделятся опытом эксперты флагманов отечественных креативных отраслей: Сбер, ВЭБ.РФ, VK, АО «Национальная Медиа Группа», ZVONKO Group, «Газпром-Медиа Холдинг», группа компаний «Просвещение», издательская группа «Эксмо-АСТ» и другие. Состоятся церемонии награждения премий молодежных и fashion-проектов.

На дискуссии «Не стирай — это искусство» обсудят, можно ли заработать на уличном искусстве, как рисунки на городских объектах позволяют привлечь туристов, взгляд работников ЖКХ на монументальную уличную живопись. 9 июля прошло образовательное шоу «Импортозамещение или создание нового?», посвященное Университету креативных индустрий, открытие которого планируется в 2023 году в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Участники и зрители определили наиболее перспективный подход для развития креативных индустрий. На фестивале обсудят также «Развитие бэкстейдж-профессий как основа креативной экономики. Гости сессии смогут узнать, какие бэкстейдж-компетенции популярны на кадровом рынке, какие компетенции необходимы для погружения в профессию.