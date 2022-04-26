В России открылся круизный сезон

20 апреля в Волгограде на борту теплохода «Александр Невский» состоялась торжественная церемония открытия российского круизного сезона 2022 года. Как ожидается, в этом году популярность круизов внутри России вырастет до 30%.

Сезон навигации стартовал 20 апреля и продлится до начала октября. Круиз – популярный продукт на рынке внутреннего туризма с многолетней историей и огромным потенциалом роста. В этом году российские компании предлагают на выбор более 700 круизов по 150 разным маршрутам с отправлением из 21 города. Круиз – это сочетание отдыха на воде и комфортного путешествия в формате all inclusive, где за одну поездку разной продолжительности – от 3 дней до 3 недель – можно посетить десятки городов, при этом не меняя отелей и не тратя времени на дорогу. Это удобно, комфортно и доступно, поскольку предложения ориентированы на любой вкус и кошелек. Можно соединить культурно-познавательные, активные и экспедиционные форматы отдыха, то есть и эко-, и этно-, и гастро-туризм в одной поездке.

За последние годы круиз стал одним из самых динамично развивающихся сегментов путешествий. Коррективы внес 2020 год – из-за пандемии и эпидограничений пассажиропоток значительно уменьшился, однако уже за прошлый 2021 год спрос на круизы достиг доковидных показателей и даже превысил их: круизный сезон 2021 года увеличил пассажиропоток почти на четверть (все круизные компании перевезли в среднем на 20­–25% пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Изменилась и структура туристического спроса – доля иностранных туристов была занята российскими. Кроме того, наблюдается приятная тенденция – круизы чаще стали выбирать молодые люди, семьи с детьми, почти на 30% выросла доля «новых туристов», которые впервые предпочли именно этот вид отдыха (к примеру, в 2019 показатель составил около 10%). Конечно, значительную роль здесь сыграла программа туристического кэшбека. И сегодня ведущие круизные компании фиксируют рост бронирований круизных туров на майские каникулы в среднем на 30% выше прошлого сезона.

В условиях санкций индустрия внутреннего туризма может стать одним из драйверов развития российской экономики. Реализуемые национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства» задачи позволяют расширить географию по созданию доступных, безопасных и комфортных туристических направлений, что способствует увеличению мобильности туристов внутри страны, в том числе между соседними регионами.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, «внутренний туризм сегодня – это важнейшая артерия экономики регионов. Нужно использовать уникальные возможности в сочетании с инструментами поддержки туристической отрасли, которые дает Правительство России».