Маркет современного искусства WIN-WIN

18, 19 и 20 июня в Ангаре ЦСИ Винзавод пройдет маркет, где российские художники, галереи и мастерские представят живопись, графику, скульптуру, малотиражные издания и другие форматы современного искусства.
Совместная инициатива Фонда поддержки современного искусства Винзавод и издательства Формат Один направлена на обеспечение эффективного доступа к искусству и творческим процессам для любой аудитории. Объединенный формат маркета-фестиваля с мастер-классами, лекциями, перфомансами и музыкальной программой максимально сокращает дистанцию между художественным сообществом и вовлекает обе стороны в win-win взаимодействия.
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