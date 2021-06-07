Маркет современного искусства WIN-WIN

Кто будет



В маркете примут участие более 40 художников, творческих объединений и перформеров, среди которых Матвей Кайф, NONSNS, ИП Виноградов, Анатолий Akue, Philippenzo, Zak (3DK), Маша Абдуллаева, Маша Сомик, Sloi, Офорт, NE TAK, Akulka и многие другие. Галереи на фестивале представят Формат Один, Original Art Prints, LithoArt, Unframed Editions, Illegal_scions, Zineisland x Союзпечать, Wallfree World и Атомная галерея. Помимо продажи современного искусства на фестивале будет образовательная и музыкальная программа: можно приобрести малотиражные издания книг, послушать лекции и воркшопы от Александра Захарова, Максима Фарготова (ROOM 34), Мастерской Импринт и Михаила Огера (Wallfree World).



За звук будут отвечать Светлана Жаворонкова и Acoustic Soul, SIL, Екатерина Новокшонова



5% с продаж участники маркета перечислят в одну из 12 благотворительных организаций различной направленности на свой выбор. Подборка предоставлена фондом «Нужна помощь».

