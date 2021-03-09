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В Курске открылась выставка La femme

Организаторы объединили работы фотохудожников, кураторов и художников для создания «манифеста» о красоте, жизни и, конечно, о женщинах.

La femme не только погружает в мир искусства, но и дает множество поводов задуматься и поразмышлять над казалось бы очевидными вопросами.

Здесь женщины говорят о женщинах, обнажая свои проблемы и переживания.

По 4 апреля с 12:00 до 19:00

ДОМ КУЛЬТУР

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