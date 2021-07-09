В Курской области в акватории Михайловского водохранилища завершились абсолютным лидерством курян всероссийские соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях

Под гимн России и аплодисменты гостей приветствовал участников второго Всероссийского Чемпионата президент курской Федерации спортивного туризма Евгений Горбатенко.

- «Поздравляю вас, друзья! Для нас большая честь проводить Всероссийские соревнования на курской земле, а для вас, открывшаяся возможность, заявить о себе и получить все мастерские спортивные разряды», - порадовал участников Евгений Горбатенко.

После официальной регистрации спортсмены получили инструкцию и схему дистанции, которую они должны пройти по буям, прокладывая галсы, согласно заданной последовательности. Дистанция 4-5 класса состояла из большого треугольника и двух восьмерок.

Парусная дистанция предвосхитила ожидания участников: задала высокий профессиональный тон гонкам и массу скрытых трудностей. «Ветер помогал, несмотря на то что дистанция непростая, - поделился впечатлениями Андрей Ельников, призер короткой гонки смешанных экипажей. - На первых двух восьмерках была азартная борьба. Мы шли последние. Я сориентировался и стал травить паруса. Мы взяли левый галс и сделали хороший рывок. На второй восьмерке обошли Александра Кнырика и Валерия Однодворцева, действующих чемпионов».

В этом году впервые большой интерес к парусному спорту проявили курянки. «Ранее наши девушки, как правило, жены капитанов, не проявляли массового интереса к парусным гонкам. Но почувствовав, в составе экипажей свои силы, решили проверить собственный потенциал, - рассказала секретарь соревнований Елена Головина. - Мы набрали нужное количество заявок. И планируем на следующем соревновании выпустить на парусную дистанцию, как женские экипажи, так и личниц. Согласно требованиям установленным Минспорта России: нужно не менее 6 заявок от девушек, чтобы они могли выступать в соревнованиях и претендовать на спортивный разряд», - проинформировала Елена Головина.

По итогам «Всероссийских соревнования по спортивному туризму на парусных дистанциях призеры длинной гонки катамаран «Ветер» Валерий Однодворцев и

катамаран «Простор» Сергей Лихушин — старший. Мужские экипажи катамаран «Ветер» Валерий Однодворцев и Евгений Однодворцев, и катамаран «Простор» Иван Буняев и Михаил Буняев. Длинная гонка смешанные экипажи: катамаран «Ветер» Валерий Однодворцев и Ирина Матушкина. На катамаране «Простор» Иван Буняев и Ольга Буняева.

Лидеры короткой гонки - личный зачет - катамаран «Ветер» Валерий Однодворцев и катамаран «Простор» Сергей Лихушин — старший. Победители смешанных экипажей: катамаран «Ветер» Александр Кнырик и Ольга Кравцова; катамаран «Простор» Сергей Лихушин — старший и Елена Бардина. На катамаране «Ветер» Андрей Ельников и Ольга Ельникова. И на катамаране «Простор» Сергей Лихушин — младший и Мария Федорова.