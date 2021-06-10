В Курске продолжается юбилейный парусный сезон

Что ожидает участников Чемпионата ЦФО: возможность показать спортивное мастерство на грани искусства. На воду выйдут лучшие парусники центрально-федерального округа. Смелые, обаятельные и влюбленные в своё дело.



Что ожидает зрителей Чемпионата ЦФО: береговая программа, настолько яркая, что способна стать самостоятельным мероприятием! 13 июня мы подготовили для гостей и участников особый подарок - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана". Начало в 17:00 по Мск.



Парусный спорт, восхитительная природа, волнующий джаз и отличная компания прекрасны даже по отдельности, но вместе это действительно «огненная смесь»!



Важно отметить, что у нас есть настоящие единомышленники. Такие друзья, с которыми не страшно пойти в шторм и пережить штиль. При поддержке одного из наших добрых друзей пройдёт это мероприятие. В этом году компания «Серж мужская одежда Konsul, 5 Avenue, For Men стала официальным партнёром соревнований.

