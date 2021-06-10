В Курске продолжается юбилейный парусный сезон

Что ожидает участников Чемпионата ЦФО: возможность показать спортивное мастерство на грани искусства. На воду выйдут лучшие парусники центрально-федерального округа. Смелые, обаятельные и влюбленные в своё дело.
Что ожидает зрителей Чемпионата ЦФО: береговая программа, настолько яркая, что способна стать самостоятельным мероприятием! 13 июня мы подготовили для гостей и участников особый подарок - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана". Начало в 17:00 по Мск.
Парусный спорт, восхитительная природа, волнующий джаз и отличная компания прекрасны даже по отдельности, но вместе это действительно «огненная смесь»!
Важно отметить, что у нас есть настоящие единомышленники. Такие друзья, с которыми не страшно пойти в шторм и пережить штиль. При поддержке одного из наших добрых друзей пройдёт это мероприятие. В этом году компания «Серж мужская одежда Konsul, 5 Avenue, For Men стала официальным партнёром соревнований.
Программа спортивного мероприятия:
11 июня 2021 года - заезд и размещение команд до 12.00. Работа комиссии по допуску. Официальная тренировка.
12, 13 июня 2021 года в 11:00 - открытие соревнований. Соревнования в дисциплине «Дистанция – парусная», минимум 12 парусных гонок.
13 июня 2021 года в 17:00 - концерт "Курского джазового оркестра под управлением Эдуарда Кальмана".
14 июня 2021 года - награждение. Закрытие соревнований.
Соревнование пройдет в акватории Михайловского водохранилища Железногорского района, п.Копенки. Официальное Открытие в 11:00 по Мск.
Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E
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