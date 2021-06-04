В минувшие выходные в конноспортивном клубе «Жеребцово» Курского района прошли «Чемпионат и первенство Курской области по спортивному туризму на средствах передвижения

Курская Федерация спортивного туризма провела соревнования на длинной дистанции, с преодолением технических препятствий, включающих в себя ориентирование на местности и преодоление локальных естественных или искусственно созданных препятствий. Задача спортсменов: пройти маршрут в природной среде на время. А также не причинить вред лошади и не пострадать самому. Результат определяется суммой времени, затраченного на прохождение дистанции и штрафного времени, полученного при прохождении ориентирования и технических этапов.

В соревнованиях приняли участие, как опытные спортсмены, так и новички. Участники вышли на старт, чтобы показать уверенность, послушание, смелость лошади, правильное управление, взаимопонимание с четвероногим партнёром, а также умение ориентироваться по карте.

В этом году организаторы, выбрали очень интересный вид ориентирования – в заданном направлении. На старте участник получает карту с нанесенными на ней контрольными пунктами и легенду, содержащую сведения о средней скорости на участках, контрольном времени и допустимых аллюрах, а маршрут движения всадник выбирает самостоятельно. По словам судьи дистанции Светланы Полевой, с этой задачей справились почти все, несколько участников превысили оптимальное время дистанции, за что получили штрафные минуты.



- «В преодолении технических этапов наибольшие сложности вызвал «узкий проход верхом» - коридор из брусьев длиной 8 метров, который сам по себе обычно не вызывает затруднений, но на дистанции он располагался сразу после прыжка через упавшее дерево. И, если участник преодолел предыдущее препятствие не посередине, то попасть в коридор шириной чуть больше метра практически невозможно», - поделились участники впечатлениями о Чемпионате.



- «Каждые соревнования – это экзамен для спортсменов и тренеров, - комментирует Чемпионат и Первенство судья, Светлана Полевая. - Участие в них помогает выявить слабые стороны в подготовке, над которыми необходимо работать на тренировках. Стартовый сезон только начался, надеемся, что он будет полноценным и интересным. У нас много новых участников, в том числе, и мужчин, на которых возлагаем большие надежды».

По итогам соревнования, среди женщин: первое место у Масловой Марии, на втором Чеботарева Софья и на третьем Бокова Диана. Среди мужчин: золотая медаль у Спицына Андрея, серебро у Голуб Евгения и почетная бронза у Самофалова Егора.

В торжественной обстановке президент курской Федерации спортивного туризма Евгений Горбатенко, наградил участников победными медалями и кубками. В заключительном слове Евгений Викторович отметил, важность появления новых участников и неугасаемого интереса к виду спорта. «Отрадно, что женскую компанию разбавили мужчины, - подчеркнул Евгений Викторович. – Поздравляю новичков, которые смогли сразу завоевать пальму первенства. Начало положено, постарайтесь удержать победные места».