В Курске пройдет всероссийский полумарафон забег.рф

Уже пятый спортивный праздник пройдет и в Курске.
Дистанции проложены в исторической части города, охватывая центральные улицы и прогулочные зоны.
Выбирай свою дистанцию: 1 км., 5 км., 10 км., 21.1 км.
85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд.
Самый крупный полумарафон с синхронным стартом: 4 дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки.
30 мая в 9:00
Адрес старта: Театральная площадь
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