В Курске пройдет всероссийский полумарафон забег.рф

Уже пятый спортивный праздник пройдет и в Курске.

Дистанции проложены в исторической части города, охватывая центральные улицы и прогулочные зоны.

Выбирай свою дистанцию: 1 км., 5 км., 10 км., 21.1 км.

85 городов по всей стране, 11 часовых поясов и 1 старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше, чем ЗаБег. Это мировой рекорд.

Самый крупный полумарафон с синхронным стартом: 4 дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки.