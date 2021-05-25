В Курске завершились «Первенство и Чемпионат Курской области по спортивному туризму на водной дистанции»

В этом году Сейм наполнился, как говорится, «до отвала» это позволило организаторам поставить хитрую дистанцию. Вода в реке с мощными потоками порадовала и участников. По словам, главного тренера по водному туризму Олега Баранова, «ломаная линия» дистанция из 19 ворот вызвала много оверкилей и других сложностей.
«Не все участники во время тренировки внимательно изучили дистанцию. Из-за этого упускали нужные ворота и кружились на месте, теряя драгоценное время, - отметил тренер. - Коварство дистанции «ломаной линии» состояло в том, что следующие для прохождения ворота оказывались за спиной предыдущих. Например, с 15х ворот участники шли на 17е, а нужно было вернуться назад к 16м воротам», - поделился впечатлениями Олег Алексеевич.
В программу соревнований вошли личные и командные зачеты:
дистанция-водная-каяк-короткая; дистанция-водная-байдарка-короткая.
«Приятно отметить, что многие ученики возвращаются на дистанцию и не теряют мастерства. Например, Иван Шаталов неоднократно становился призером и в этом году в мужском экипаже на байдарке вместе с Алексеем Сорокиным завоевал первое место», - подчеркнул Олег Алексеевич.
Золотые медали в смешанном экипаже забрали Василий Токарев и Евгения Ерко. На каяке среди мужчин первое место у Алексея Сорокина, среди женщин у Елены Одинцовой.
В заездах юниоров первым к финишу пришел экипаж на байдарке Николая Цыганкова и Артема Моргунова. Победное первое место в смешанном экипаже на байдарке у Дарьи Захаровой и Ярослава Коваленко. На каяке золото у Михаила Дымова, среде девушек у Дарьи Захаровой.
В числе новичков Чемпионата и Первенства семья из Рыльска. Впервые на водной трассе выступала школьница Виктория, ученица 2го класса, и завоевала победную бронзу. «Мы видим, что у рылян появился интерес к нашей водной трассе, уверен, что они продолжат участие и в будущем», - выразил надежду тренер Олег Баранов.
На торжественной церемонии вручения наград глава Федерации Евгений Горбатенко, в первую очередь, поблагодарил тренера Олега Алексеевича за работу, за мастерство и талант тренера. «Спасибо, что все эти 10 лет вы с нами. Достойно готовите мастеров водного туризма», - поздравил тренера Евгений.
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