В Курске завершились «Первенство и Чемпионат Курской области по спортивному туризму на водной дистанции»

Золотые медали в смешанном экипаже забрали Василий Токарев и Евгения Ерко. На каяке среди мужчин первое место у Алексея Сорокина, среди женщин у Елены Одинцовой.

В заездах юниоров первым к финишу пришел экипаж на байдарке Николая Цыганкова и Артема Моргунова. Победное первое место в смешанном экипаже на байдарке у Дарьи Захаровой и Ярослава Коваленко. На каяке золото у Михаила Дымова, среде девушек у Дарьи Захаровой.

В числе новичков Чемпионата и Первенства семья из Рыльска. Впервые на водной трассе выступала школьница Виктория, ученица 2го класса, и завоевала победную бронзу. «Мы видим, что у рылян появился интерес к нашей водной трассе, уверен, что они продолжат участие и в будущем», - выразил надежду тренер Олег Баранов.

На торжественной церемонии вручения наград глава Федерации Евгений Горбатенко, в первую очередь, поблагодарил тренера Олега Алексеевича за работу, за мастерство и талант тренера. «Спасибо, что все эти 10 лет вы с нами. Достойно готовите мастеров водного туризма», - поздравил тренера Евгений.

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