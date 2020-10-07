На выходных, на Михайловском водохранилище буйствовал штормовой ветер. Вопреки или благодаря, куряне вписали свои имена в Протокол «Кубка России на парусной дистанции 2020».

Сводки МЧС сообщали курянам о штормовом ветре, который сопровождал два гоночных дня. Отважные туристы-парусники, расположившись в палаточном лагере уже в пятницу, отрабатывали дистанцию. Ветер в 18м/сек позволил организаторам провести две короткие и одну длинную гонки.

Устойчивый сильный ветер внес свои коррективы после первого старта. Участники, взяв курс остро к ветру при резких поворотах – килялись.



- «У меня несколько раз баллон выходил из воды на 2 метра, были поломки во время прохождения дистанции, которые пришлось устранять прямо во время гонки. В итоге, я получил бесценный опыт и ни с чем несравнимые эмоции», - поделился впечатлениями спортсмен Федерации Вячеслав Исаков.



Некоторым участникам из-за технических поломок пришлось покинуть дистанцию. За три старта обладатели пальмы первенства все время менялись, борьба была острой. Неистовый ветер вносил протесты, а участники демонстрировали недюжинное мастерство.