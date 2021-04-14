В Курске выступит Казукома

Музыка «Казускомы» — настоящий рок-угар, смешанный с пронзительной лирикой, так что перепады настроения и сюрпризы на концерте обеспечены. Ну и, конечно же, много грязи, скотской любви ко всему живому и настоящего рок-н-ролльного треша.

«Казускома» - это трое парней, играющих вне модных тенденций и от души. От массы музыкантов группу отличают фирменный стиль общения с публикой, олдскульное звучание хард-рока и полное пренебрежение всяческими рамками. При этом «Казускома» давно не новички на сцене: музыканты успели ярко выступить на разогреве у Джека Уайта и завоевать титул лучшего рок-коллектива 2018-ого по версии Jager Music Awards.