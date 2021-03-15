В Курске выступят Animal ДжаZ

Animal ДжаZ— главные герои Петербургского альтернативного рока. В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».

Вот уже 20 лет музыка Animal ДжаZ остаётся актуальной, не подстраиваясь под сиюминутные дуновения музыкальных ветров. Сегодня на их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения.