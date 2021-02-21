В Курске пройдёт акустический концерт группы «Конец Фильма»

Конец Фильма — обладатели премии Русского Радио «Золотой Граммофон» за песню «Элис», лидеры итогового хит-парада НАШЕго Радио «Чартова ДюжинаA за 2016 год с песней «Новый день».

За свою 20-тилетнюю историю группа выпустила семь сольных альбомов, двойной саундтрек к сериалу «Солдаты, отметилась в огромном числе сборников популярной музыки, в т.ч. трибьютах таких легендарных групп, как «Пикник», «Машина Времени» и «Аквариум», сыграла на самых крупных российских фестивалях – «НАШЕствие», «Чартова Дюжина», «Maxidrom» и др.

Акустические концерты коллектива в составе лидера-вокалиста Евгения Феклистова и гитариста Сергея Андрианова – отдельная история существования группы. Именно на выступлениях подобного формата возникает то самое чувство максимального взаимодействия со зрителем и причастности последних к происходящему на сцене. Ощущение, ставших сегодня снова модными «квартирников», где происходят ответы на вопросы, а список исполняемых песен порой формируется прямо по ходу концерта, не может не подкупать своей неподдельной искренностью. Этот вид выступлений уже был опробован «карантинной» весной 2020 года в рамках онлайн-выступлений и получил большую порцию позитивных откликов пользователей.



