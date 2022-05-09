Музыкант, композитор, продюсер Константин Корсаков работает над документальным фильмом о Creativity Code.

Это масштабное исследование творческих механизмов человека в музыкальной сфере с нескольких сторон - технической, психологической, нейробиологической и философской. В фильме задействовано множество всемирно известных звезд: композиторов, продюсеров, артистов, гитаристов, барабанщиков, пианистов, а также ведущих психологов и нейробиологов мира.

Расскажите, пожалуйста, о чем ваш фильм?

Это результаты большого исследования творческих механизмов выдающихся композиторов, исполнителей, продюсеров, сонграйтеров, путешествие в их потаенные уголки сознания с целью понять, как рождаются гениальные идеи, что влияет на этот процесс и какой путь они проходят до состояния шедевра. Мы исследуем эти процессы с точки зрения исторической, философской, психологической и нейробиологической, чтобы найти ответы на вечный вопрос: насколько мы ограничены нашим генетическим кодом? Что такое талант и гениальность? Какие методики обучения самые эффективные? Чем мы платим за стремление достичь совершенства? Что такое темная сторона творчества и как избежать разрушительных кризисов? Исследуя неизвестные эпизоды биографий великих композиторов прошлого, наряду с выдающимися творцами современности, мы отвечаем на эти вопросы.

Откуда пришла идея Creativity Code?

Помимо профессионального интереса к музыке в моей жизни на протяжении последних 20 лет важное место занимает психология и психоанализ. Откровенно говоря, я сам прошел довольно сложный путь становления в качестве композитора и музыканта, сталкиваясь со множеством внутренних препятствий и творческих кризисов. Мне всегда было интересно, у кого-то получается создавать шедевры, а кого-то нет, можем ли мы управлять вдохновением и в чем рецепт гениальных произведений искусства. Все началось с исследовательских бесед с выдающимися представителями музыкальной индустрии - Стивом Ваем, Джеффом Роной, Саймоном Посфордом, Томасом Лэнгом, Остином Коллинзом, Аланом Мейерсоном, Гэрри Шайманом и многими другими. Все глубже исследуя их собственные особенности творческого процесса, я начал выявлять закономерности и объединять их в систему. Дело в том, что выдающиеся произведения музыкального искусства обычно окутаны завесой тайны и порой нам кажется — все решает эффект «одаренности», хотя далеко не всегда это так. Почти везде ведущую роль играет способность кропотливо развивать свой творческий потенциал, буквально строить кирпичик за кирпичиком свою креативную личность. Со временем я начал понимать, что эта информация невероятно важна для всех, кто решил посвятить свою жизнь творчеству, а лучшим способом донести ее до аудитории мне представился формат документального фильма.

Константин, а как вы получили доступ к таким громким именам?

Я начал со своих личных связей. Работая в западной музыкальной индустрии в качестве музыкального продюсера и композитора, я уже сотрудничал со многими из участников Creativity Code на различных проектах. Как только начались съемки, заработало сарафанное радио и в профессиональных кругах стало известно об уникальном проекте, поучаствовать в котором многие звезды сочли за честь.

В вашем фильме речь идет не только о наших современниках?

Мы не можем оставить за кадром истории композиторов прошлого, но делаем это не совсем в обычном ключе - с помощью нескольких консультантов по истории музыки мы расскажем не только о неизвестных аспектах творчества известных композиторов — Моцарта, Баха, Бетховена, Паганини, Чайковского и прочих, но и тех, о ком широкая общественность ничего не знает, хотя уровень их мастерства не уступает громким именам. Например — Шарль-Валентин Алькан, Хильдегарда Фон Бинген, Джованни Палестрина. Как сказал однажды Ньютон «Мы стоим на плечах гигантов», все, что создается в музыкальной сфере сейчас, имеет свои корни в прошлом и глобальная картина творческого развития нашей цивилизации поистине впечатляет.



Текст: Анжелика Заозерская

Фото из личного архива Константина