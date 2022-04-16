В Белгороде пройдет книжная ярмарка-фестиваль «РАЗВАЛ»

Фестиваль пройдет в субботу 23 апреля в культурном центре «OKTЯБРЬ.

Что ждет гостей?



— Книготорговля от городских книжных магазинов «Орион» и «Патент», издательства «МИФ» и книжного клуба «Самиздат». Также все горожане могут продавать и приносить ненужные им книги.

— Маркет талантов и изделия мастеров от команды «БЛОШКА»

— Городские литературные клубы покажут, как проходят их встречи и обсудят книги. Это «Школа Великих книг», «Литературный Слэм» и «Самиздат»,

— Лекционная зона от журналистов, профессоров, сотрудников редакций и владелицы книжного магазина.

— Конкурс на лучшую прозу. Если пишешь прозу, присылай на samizdatkk@mail.ru и жди обратного письма об участии. Лучшего ждет денежный приз.



А что еще?



— Акустический музыкальный концерт

— Розыгрыш призов для всех участников

— Выставка городских художников и фотографов

— Кофе, чай и десерты



Вход бесплатный

Начало в 12:00