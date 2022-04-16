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Книги

В Белгороде пройдет книжная ярмарка-фестиваль «РАЗВАЛ»

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Фестиваль пройдет в субботу 23 апреля в культурном центре «OKTЯБРЬ. 

Что ждет гостей?

— Книготорговля от городских книжных магазинов «Орион» и «Патент», издательства «МИФ» и книжного клуба «Самиздат». Также все горожане могут продавать и приносить ненужные им книги. 

— Маркет талантов и изделия мастеров от команды «БЛОШКА»

— Городские литературные клубы покажут, как проходят их встречи и обсудят книги. Это «Школа Великих книг», «Литературный Слэм» и «Самиздат»,

— Лекционная зона от журналистов, профессоров, сотрудников редакций и владелицы книжного магазина.

— Конкурс на лучшую прозу. Если пишешь прозу, присылай на samizdatkk@mail.ru и жди обратного письма об участии. Лучшего ждет денежный приз.

А что еще?

— Акустический музыкальный концерт
— Розыгрыш призов для всех участников
— Выставка городских художников и фотографов
— Кофе, чай и десерты
 

Вход бесплатный

Начало в 12:00

Фото из личного архива организаторов

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