Лаборатория новых медиа — спецпроект Лаборатории журналистики, реализуемой в рамках направления Винзавод.

150 отобранных со всей страны авторов примут участие в масштабной инициативе по поддержке современной культуры. В течение двух месяцев пройдет онлайн курс с ведущими представителями новых медиа. В команде экспертов проекта — кураторы крупных институций, продюсеры телекоммуникационных агентств, главные редакторы СМИ, блогеры на различные темы: искусство, мода, музыка, театр и тд.

По итогам онлайн этапа 15 лучших авторов приедут в декабре реализовать свои проекты в Москву, в Центр современного искусства Винзавод.

Ключевой аудиторией проекта являются студенты гуманитарных институтов, начинающие авторы, а главной целью: формирование навыков работы с новыми медиа. В 2020 году участие приняли 150 авторов и 15 лучших прошли офлайн-интенсив в Москве, в Центре современного искусства Винзавод. Среди финалистов проекты студенческого онлайн-журнала из Воронежа, зин про уличную культуру из Омска, антропологическая конференция из Санкт-Петербурга, инстаграм Your Yool и фильм о традиционной моде из Казани,youtube «Злой искусствовед» из Томска и многие другие проекты.

Участие в проекте бесплатное, проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Онлайн-курс с 7 октября по 19 ноября, разработан специально для Лаборатории и состоит из 16 лекций с практическими заданиями от экспертов, среди которых представители различных медиа, от продюсеров телекомпаний до YouTube-блогеров. Каждую лекцию сопровождает уникальный визуальный материал, подготовленный экспертами проекта.

По завершении онлайн-курса эксперты Лаборатории отберут 15 лучших проектов для реализации в рамках сессии-интенсива в Москве в Центре современного искусства Винзавод. На сессии участники вместе с экспертами доработают свои проекты, которые будут опубликованы на ресурсах Винзавода и партнеров Лаборатории.