Гигантская электрическая рыба и черепаха примут участие в гик-параде

25 мая 1977 года состоялась премьера “Звездных войн”. С тех пор фанаты технологий со всего мира считают эту дату своим праздничным днём. В 2006 году испанский блогер Херман Мартинес организовал первый Geek Pride Day – в Мадриде на него собралось 300 эксцентричных компьютерщиков. Тогда же был создан манифест, прописывающий основные права и обязанности гиков.

В России Geek Day впервые прошел в 2021 году – тогда на Винзаводе состоялся парад самодельных средств передвижения на электрической и мускульной тяге. Необычные транспортные средства, созданные российскими изобретателями, получились очень интересными, и организаторы события решили отмечать Geek Day ежегодно.

В 2022 году проект значительно расширится и впервые пройдет в Сколково – центре российских креативных и технологических разработок. Международный день гиков в этом году будет посвящен инновациям в сфере транспорта. Он продемонстрирует креативный подход к формированию внешнего облика транспорта будущего и инновации в области конструирования экологически чистых транспортных средств на электротяге. Одними из самых креативных моделей парада станут гигантская 7-метровая черепаха и большая “золотая рыбка”.

Кроме того, компания Dinamika покажет мощный, тихий и простой двухместный квадроцикл-багги для загорода в трех основных серийных моделях. Это настоящий джип среди средств индивидуальной мобильности: небольшой вес, хорошая проходимость, вместительность, и зарядить такой квадроцикл можно из любой розетки. Мастерская Diez Bikes представит кастомные электробайки. Студенческий инженерный коллектив Формула МАДИ (Formula Electric MADI) продемонстрирует полностью электрический болид, а клуб владельцев электро-мотоциклов Volt Brazers MC привезут сразу пять кастомизированных байков.

Принять участие в гик-параде может любой. Организаторы выделили гранты для лучших заявок суммой до 100 тысяч рублей. Каждое транспортное средство на параде будет оцениваться экспертным жюри по двум критериям – оригинальность дизайн-проекта и технологичность; кроме того, все они будут разделены на две категории в зависимости от грузоподъемности – от 120 до 499 кг и свыше 500 кг.

В состав экспертного совета вошли эксперт-разработчик систем диспетчеризации энергообеспечения зарядных станций электротранспорта, Начальник отдела проектного сопровождения Управления инженерных систем ВДНХ Андрей Зайковский, главный инженер-проектировщик кастом-мастерской электротранспорта DIEZ bikes Дмитрий Жендарев, директор Центра научно-технологического предпринимательства Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Ковров, художник, скульптор Константин Новиков.

Марина Смирнова, генеральный директор фестиваля Geek Picnic: «В России огромное количество талантливых инженеров-изобретателей, но при этом огромная проблема с автомобилестроением. На сегодняшний день креативные создатели необычных транспортных средств никак не популяризируются и не поддерживаются. В рамках нашего мероприятия мы решили показать, что даже «гаражные мастера» могут создать действительно необычные и интересные экспонаты. Мы очень надеемся, что День гиков поможет разбудить и вывести на свет сидящих в гаражах российских Доков Браунов. Вполне возможно, что из дня Гиков родятся новые автомобильные тренды и направления».

В программе Geek Day в Сколково - парад невероятных электрических транспортных средств, тест-драйвы и гоночные заезды. Самые передовые произведения технической мысли — автобусы, мотоциклы, багги, трикаты, и самокаты, созданные и тюнингованные их владельцами — пройдут парадом в честь Всемирного дня гика. Помимо прекрасной возможности увидеть способы кастомизации личных средств передвижения и прокатиться на них, гостей ждут мастер-классы по конструированию, дизайну, лекции от ведущих специалистов, а также музыка и многое другое.

Директор по устойчивому развитию TSQ Consulting, профессиональный эколог Оксана Орлова-Горская расскажет о том, как сократить свой транспортный след, Консультант Всемирного банка, Директор АНО «Научно-исследовательский центр «Академия 2030» Михаил Елькин поделится перспективами транспорта будущего, основатель Института звукового дизайна и студии SoundDesigner.PRO, CEO проекта «Автоголос» Василий Филатов обсудит звучание электротранспорта, а член Экспертного совета ПОРА, заместитель директора Национального Комитета экологической безопасности, старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Анна Ридигер - альтернативные источники энергии.

Geek Day на территории Сколково будет работать с 12.00 до 18.00, парад участников пройдет трижды — в 13:00, 15:00 и 17:00. В промежутках между заездами все желающие смогут пообщаться с участниками и лично потестить представленные транспортные средства.

Вход бесплатный.

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