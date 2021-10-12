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В Курске открылась выставка «Предмет — образ — смысл»

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Выставка картин из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина включает в себя сорок живописных произведений из собрания Пушкинского музея, в том числе работы художников из Голландии, Фландрии, Италии, Франции и Германии, работавших в жанре натюрморта. В экспозиции показан ряд уникальных произведений, имеющих мировую известность — работа антверпенского натюрмортиста Петера ван дер Виллиге «Аллегория бренности» и «Натюрморт» французского мастера Антуана Воллона. Многие картины ведут свое происхождение из известных собраний: князей Барятинских, Сергея Ивановича Щукина, Дмитрия Ивановича Щукина, Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, Ильи Семеновича Остроухова и других коллекционеров.


На выставке представлены основные разновидности натюрморта: цветочные букеты, аллегории пяти чувств, плоды и фрукты, «завтраки», «рыбные», охотничьи, «Суета сует» или аллегории бренности.
Выставка продлится до 7 ноября 2021 года.

до 7 ноября

Курская картинная галерея им. А.А. Дейнеки

 

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