В Курске открылась выставка «Предмет — образ — смысл»

Выставка картин из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина включает в себя сорок живописных произведений из собрания Пушкинского музея, в том числе работы художников из Голландии, Фландрии, Италии, Франции и Германии, работавших в жанре натюрморта. В экспозиции показан ряд уникальных произведений, имеющих мировую известность — работа антверпенского натюрмортиста Петера ван дер Виллиге «Аллегория бренности» и «Натюрморт» французского мастера Антуана Воллона. Многие картины ведут свое происхождение из известных собраний: князей Барятинских, Сергея Ивановича Щукина, Дмитрия Ивановича Щукина, Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, Ильи Семеновича Остроухова и других коллекционеров.



На выставке представлены основные разновидности натюрморта: цветочные букеты, аллегории пяти чувств, плоды и фрукты, «завтраки», «рыбные», охотничьи, «Суета сует» или аллегории бренности.

Выставка продлится до 7 ноября 2021 года.