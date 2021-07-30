В Курске пройдет международный пленэр художников

В Курске в рамках празднования Дня города пройдёт Х Курский международный пленэр художников под названием «Курск – соловьиного края столица». Формат и масштабы мероприятия будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В прошлом году, в связи с распространением коронавирусной инфекции, художники в Курск не приезжали. Но в сентябре в выставочном зале «Звездный» была организована выставка работ участников пленэров 2011 – 2019 годов.

За все время существования пленэра в Курске побывали художники не только из разных уголков страны, но и представители искусства из Китая, Германии, Белоруссии, Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик, Украины, Сирии и Польши.