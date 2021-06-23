В Курске открылась выставка, посвящённая 28-летию галереи «АЯ» и 65-летию её основателя Радина О.М.

В 1-м зале выставочного пространства представлены картины курских художников-реалистов из выставочного фонда галереи «АЯ» от начала ХХ века до современных работ. Это картины художников Шуклиных, П. Лихина, В. Мартыненко, В. Парашечкина, а также произведения созданные совсем недавно.



Во 2-м зале демонстрируют картины Олега Михайловича Радина, которые ещё ни разу не выставлялись. Экспрессию цвета в третьем зале продолжат художники актуальных направлений.



А завершает экспозицию P.S. «Эпоха перемен» под кураторством и непосредственным участием Сергея Баженова.