В Москве проходит выставка курских художников

«Курский союз художников России» в этом году отмечает 85-летний юбилей. В честь такой даты в Москве проходит отчетная выставка мастеров соловьиного края.

На экспозиции представлена живопись, графика, скульптура, театрально-декорационное и декоративно-прикладное искусство, народное творчество. В наши дни в Курске живут и работают известные художники: Леонид Руднев, Николай Криволапов, Владимир Дайбов, Вера Пронина, Виктор Жилин, Владимир Кизилов, Валерий Мазуров, Владимир Бартеневи другие. Их достижения высоко ценятся государством и Союзом художников России, пишет пресс-служба комитета по культуре Курской области.