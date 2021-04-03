В Курске пройдёт модный показ Fashion HYPE

На показе будут представлены весенне-летние коллекции детской и подростковой одежды от ведущих магазинов города, вечерняя мода, а так же дизайнерские коллекции.

Более 60 участников детей моделей от 3 до 17 лет из Курска, Белгорода, Орёла, Курчатова и Железногорска.

В программе мероприятия:

- профессиональный мейк и укладка

- мастер-класс по дефиле

- выход на подиум

- фото и видеоматериалы от аккредитованных фотографов

- подарки от партнёров

- именной диплом участника

- горячий обед и сладкое угощение

- яркая шоу программа

Организаторы и партнёры показа подготовили огромное количество подарков для участников:

- участие в осеннем сезоне Международной недели моды Estet Fashion Week 2021. 1 участника выберут гости показа голосованием.

- участие в осеннем сезоне Международной недели моды Estet Fashion Week 2012. 1 участника определит розыгрыш.

- участие в IX Всероссийском фестивале моды Fashion Style г. Тула. 1 участника определит розыгрыш.

- участие в Международном фестивале моды, дизайна и ремёсел Губернский Стиль г. Воронеж 10 участников

- участие показе MAGIC FASHION KIDS осень 2021г. Белгород. 1 участник определит розыгрыш.

- 7 участников – модные луки с подиума от партнёров проекта.

- 1 участник – сертификат на обучение в Гримёрка|School of models номиналом 15 000 рублей

Памятные подарки от партнёров проекта всем участникам.



