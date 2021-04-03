В Курске пройдёт модный показ Fashion HYPE

На показе будут представлены весенне-летние коллекции детской и подростковой одежды от ведущих магазинов города, вечерняя мода, а так же дизайнерские коллекции.
Более 60 участников детей моделей от 3 до 17 лет из Курска, Белгорода, Орёла, Курчатова и Железногорска.
В программе мероприятия:
- профессиональный мейк и укладка
- мастер-класс по дефиле
- выход на подиум
- фото и видеоматериалы от аккредитованных фотографов
- подарки от партнёров
- именной диплом участника
- горячий обед и сладкое угощение
- яркая шоу программа
Организаторы и партнёры показа подготовили огромное количество подарков для участников:
- участие в осеннем сезоне Международной недели моды Estet Fashion Week 2021. 1 участника выберут гости показа голосованием.
- участие в осеннем сезоне Международной недели моды Estet Fashion Week 2012. 1 участника определит розыгрыш.
- участие в IX Всероссийском фестивале моды Fashion Style г. Тула. 1 участника определит розыгрыш.
- участие в Международном фестивале моды, дизайна и ремёсел Губернский Стиль г. Воронеж 10 участников
- участие показе MAGIC FASHION KIDS осень 2021г. Белгород. 1 участник определит розыгрыш.
- 7 участников – модные луки с подиума от партнёров проекта.
- 1 участник – сертификат на обучение в Гримёрка|School of models номиналом 15 000 рублей
Памятные подарки от партнёров проекта всем участникам.
18 апреля
Площадка Курский кластер креативных индустрий «Поток»
Организатор Школа моделей «ГРИМЕРКА»
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