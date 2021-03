В Курске пройдёт мастер-класс от Puncha

Настя профессионал своего дела, её танец уже давно взрывает европейские баттлы.

Она даст 2 мастер-класса , на которых поделится своим искусством.



Вот немного из последних достижений Насти:

Победа "What's the flock" 2х2 2016 г.

Победа "Бит" 1х1 2015 г.​

Победа "Only top" 3х3 2016 г.​

Победитель "Ноги в руки. Царь горы" 2017 г.

Победа «KOD Russia 2018» ​ 4x4.

Победа «U-13 ​ Anniversary Battle» 2018 г.

Победа “Yalta SUMMER JAM” 3х3 2018г.

Финал Flavourama Battle 2x2 22018г.(Австрия)

Финал P.L.U.R battle 3x3 SHADOW GOVERNMENT 2019г.

Финал What the Flock battle 1x1 2019

Победа Hip-Hop Vibe 2x2 2019 г. (Киев)

Финал Juste Debout 2x2 2020г. (Швеция)