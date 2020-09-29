Новый проект Digital Earth объявляет open call для художников.

Проект «Цифровая Земля» (Digital Earth), направленный на популяризацию современных технологий с точки зрения доступности и поддержку творческого потенциала, объявляет open call с 23 сентября до 23 октября 2020 года.

Для реализации конкурса объединились Фонд поддержки современного искусства Винзавод и сеть монобрендовых магазинов re:Store. В экспертный совет конкурса вошли выдающиеся кураторы и художники в области цифрового визуального искусства: художники AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес); доктор философии, специалист по видео-арту, куратор Антонио Джеуза; куратор, искусствовед, директор программы на кафедре дизайна РАНХиГС Светлана Тейлор.

О конкурсе Digital Earth — название концепции, введенное в конце 1990-х бывшим вицепрезидентом США Эл Гором. В ней описывалось будущее как пространство с открытым доступом ко всем знаниям, научной и культурной информации, благодаря которым люди смогут лучше понять нашу планету и влияние человеческой деятельности на нее. Конкурс пройдет в два этапа: open call c 23 сентября по 23 октября, в результате которого экспертный совет выберет 15 финалистов, и в ноябре — запуск сетевой платформы для размещения их работ. Победитель конкурса получит грант на участие в одной из крупнейших международных арт-резиденций.