Новый проект Digital Earth объявляет open call для художников.

Проект «Цифровая Земля» (Digital Earth), направленный на популяризацию современных технологий с точки зрения доступности и поддержку творческого потенциала, объявляет open call с 23 сентября до 23 октября 2020 года.
Для реализации конкурса объединились Фонд поддержки современного искусства Винзавод и сеть монобрендовых магазинов re:Store. В экспертный совет конкурса вошли выдающиеся кураторы и художники в области цифрового визуального искусства: художники AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес); доктор философии, специалист по видео-арту, куратор Антонио Джеуза; куратор, искусствовед, директор программы на кафедре дизайна РАНХиГС Светлана Тейлор.
О конкурсе Digital Earth — название концепции, введенное в конце 1990-х бывшим вицепрезидентом США Эл Гором. В ней описывалось будущее как пространство с открытым доступом ко всем знаниям, научной и культурной информации, благодаря которым люди смогут лучше понять нашу планету и влияние человеческой деятельности на нее. Конкурс пройдет в два этапа: open call c 23 сентября по 23 октября, в результате которого экспертный совет выберет 15 финалистов, и в ноябре — запуск сетевой платформы для размещения их работ. Победитель конкурса получит грант на участие в одной из крупнейших международных арт-резиденций.
Софья Троценко, президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод: «Стратегическое направление Новые имена, где мы реализуем программы поддержки для художников, представляет новые возможности для творческой реализации. Благодаря совместному проекту современные технологии становятся более доступными и все больше привлекают наше внимание как институции. Этот конкурс станет первым этапом долгосрочных программ в этом направлении, и я надеюсь, что на этом пути нас ждут открытия новых имен».
Антонио Джеуза, член экспертного совета Digital Earth: «Технология сама по себе не искусство. Это всего лишь инструмент для создания искусства. Однако, цифровая парадигма является ядром сегодняшней жизни. Искусство, как мы все знаем, — это лучший способ лучше понять мир, в котором мы живем. Художники, которые используют цифровые технологии в своих работах, являются самыми надежными переводчиками нашего времени. Digital Earth — это прежде всего вызов, ответ на вопрос: почему искусство все еще является лучшим способом понять нашу реальность?».
Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group (управляет re:Store): «Наш многолетний опыт поддержки и организации творческих экспозиций и конкурсов в рамках проекта re:Store digital art позволяет утверждать, что мобильная техника сегодня дает каждому возможность для творчества. Креаторы из любой точки мира могут поделиться своим видением мира, просто разместив произведение в социальных сетях или отправив его на диджитал-выставку. Мы живем в удивительное время, когда открытие новых имен становится одновременно проще в связи с транспарентностью мира и сложнее из-за количество создаваемого контента. Найти настоящее золото в творческом потоке, а также популяризация мобильного контента – цель нашего сотрудничества с Винзаводом».
Принять участие в конкурсе Digital Earth можно, отправив заявку на сайте проекта.
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