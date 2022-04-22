Инженер Чижов Сергей – профессионал с большой буквы

Цветовой корректор и цифровой колорист, инженер-разрабочтик, программист, профессиональный эксперт, консультант и аналитик в области широкоформатной цифровой печати и резки — все эти специальности результат колоссального труда, самообразования и многолетнего опыта в профессии, принадлежат нашему Сергею Чижову.

В интервью журналу «Собака» Сергей рассказал о некоторых своих изобретениях и разработках.

Расскажите, как вам удалось достичь таких высот в вашей профессии инженера и приобрести новые профессиональные навыки?

Приятно слышать, что профессиональное и научное сообщество в области широкоформатной печати в России помнит меня и интересуется моими успехами и достижениями. Действительно, с момента начала трудовой деятельности в Американской компании CMYK Engineering, я стараюсь продуктивно планировать распорядок дня, недели, месяца. Это позволяет мне заниматься любимым делом, создавать и изобретать новое в своей профессии, духовно и профессионально развиваться, узнавать и открывать новые горизонты. Посещение профессиональных выставок, активное участие в научных и профессиональных форумах, научных изданиях в качестве эксперта и консультанта, обучение персонала в печатных компаниях, позволяет мне делиться своим опытом с людьми в печатном бизнесе, что позволяет более эффективно, качественно и избегая ошибок достичь желаемого результата, стать успешным и получить денежную прибыль.

За последние два года произошло много событий в моей профессиональной карьере, я усиленно изучал языки программирования, необходимые в профессии инженера, изучил ряд графических программных пакетов. Данные знания я добавляю, как недостающие кирпичики к “зданию” накопленного опыта, знаний и предыдущих технических наработок и изобретений.

Над чем вы сейчас работаете? Какие у вас планы на ближайшее будущее?

В течение предыдущего года я приложил все усилия для создания широкоформатного планшетного ультрафиолетового принтера под собственным брендом, в этом мне помогла компания CMYK Engineering. Работа над проектом продолжала весь прошлый год, и в результате мною был разработан дизайн корпуса, интегрированы электронные компоненты и написано программное обеспечение для управления узлами оборудования. Корпус принтера, по экономическим причинам, собирался на одном из крупных заводов Китая, а вся остальная разработка, интеграция и тестирование проходило в Калифорнии в шоуруме компании CMYK Engineering. Первый прототип получил название SOVA GLYPH, принтер прошел все тесты и готовится к презентации, планируется проведение дня открытых дверей в мае 2022 года, а осенью 2022 года будет показан на крупной выставке Printing United, которая пройдет в Лас-Вегасе с 19 по 21 октября 2022 года в выставочном центре.