Оксана Звегинцева

Вы самостоятельно решили стать риелтором или профессия нашла вас по воле случая?

В 2004-м я окончила Белгородский университет кооперации, экономики и права по специальности «бухгалтерский учет и аудит» и сразу устроилась бухгалтером к крупному застройщику. В первый год работы мне посчастливилось познакомиться с очень приятными людьми, которые на тот момент были лучшими риелторами в Белгороде. Офисное помещение их компании располагалось с нашей фирмой на одном этаже. После долгих и душевных бесед я решила попробовать себя в продажах, совмещая это с основной работой. Мосты не сжигала. (Улыбается). Первая, вторая, третья успешная сделка и я осознала — профессия риелтора мне намного ближе, чем бухгалтерия. Тем не менее бухгалтерией я занимаюсь по сей день, но в гораздо меньших объемах. В 2006-я начала самостоятельно продавать объекты недвижимости на фрилансе. Нанимать сотрудников было не по карману, потому что платить мало я не умею, поэтому все приходилось делать самой. Сразу же во мне сформировался принцип — чистота сделок: ведь нет ничего важнее для покупателя, чем иметь правовую основу и крепкие гарантии выполнения всех условий сделки от застройщика.

Это и привело вас ко второму высшему образованию?

Именно так. У меня была возможность поступить на второе высшее юридическое образование еще на третьем курсе университета, но не сложилось в силу определенных жизненных обстоятельств. Когда обороты моей риэлторской деятельности обрели серьезный размах, юридическое образование стало необходимостью. Спустя год после первого высшего я поступаю на второе и через четыре года два высших у меня за спиной. (Улыбается). В наши дни любому предпринимателю высшее юридическое образование требуется чуть ли не в обязательном порядке. Для меня это стало максимально полезным и ключевым решением.