Сергей Михайлов

Бытует такое мнение: чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе футболиста. Так ли это? Как вы пришли к своей профессии?

Футболист и тренер - две совершенно разные профессии. Тренером может стать любой человек, пройдя специализированное обучение, курсы. Но футболисту перестроиться в эту профессию намного легче. Потому что спортсмен знает внутреннюю кухню – начиная от детского и юношеского футбола и заканчивая профессиональным. Я могу это смело утверждать, потому что в свое время поиграл во всех лигах и прошел эти нюансы. Когда играешь на поле, ты все ощущаешь по-другому: тренировки, игры, команда. Ты приходишь заниматься футболом раз в день на пару часов, все остальное время свободное. А у тренера другие функции - составить четкое расписание с несколькими тренировками в день, с командами разной возрастной категории, где нужно под каждого подстроиться, выбрать определенные нагрузки и упражнения, рассматривать психофизиологические особенности игроков. Работа тренера намного сложнее.

Расскажите об истории создания своей команды?

После завершения профессиональной карьеры нужно было определяться, куда по жизни двигаться дальше. Рассматривал многие варианты и решил остановиться на преподавании в частных спортивных школах. В 2016 году открыл футбольный клуб «Победа», который успешно функционирует. Я сам родом из Волгограда и довольно долго проживаю в городе Курске. Я захотел объединить эти два места в названии своего клуба. Сталинградская битва и Курская дуга – их объединила общая Победа. Так пришло название, которое напоминает мне о моих корнях и истории страны. (Улыбается.) Сейчас мы участвуем в больших количествах турниров и соревнований. Привозим много наград. Все-таки, как корабль назовешь, так он и поплывет.

Бывают ли слишком требовательные родители? Или те, кто хочет сделать из своего ребенка футбольную звезду? Что можете посоветовать таким родителям?

Да, таких родителей очень много. Иногда они своим активным и настырным поведением мешают гармонично развиваться собственным детям, а бывает и всей команде: влезают в тренировочные процессы, игры, рассказывают детям, как им лучше играть. Вот и получается, что тренер требует одно, мама и папа другое, а ребенок не знает, кого слушать. Тренерским составом мы рекомендуем родителям довериться профессионалам, которые специализируются на спортивном воспитании подрастающего поколения. Просто поддерживать ребенка в его начинаниях.

Что работает эффективнее: наказание или поощрение? Кнут или пряник?

В детском футболе в раннем возрасте кнут и не нужен, наоборот, надо помогать разъяснять информацию, поощрять, подбадривать, мотивировать. И если что-то не получается, то раз за разом повторять, отрабатывать. Постоянно заниматься над оттачиванием техники. К детям нужен особый подход. Моя работа педагогом выстроена на поощрении, но при этом строгость и дисциплина - неотъемлемая часть.

Какой он, тренер-мечты?

Да это же я. (Смеется.) Добрый, умный и красивый.

Проект развития детского футбола и здорового образа жизни «Победа» выиграл грант. Расскажите об этом?

АНО «Победа» проводило большое количество детских турниров и фестивалей в Курске, в районах и соседних областях. Мы случайно узнали о том, что существует грантовая поддержка для организаций некоммерческого сектора. За последние полтора года мы выиграли 3 крупных гранта: Алишера Усманова «Сократ», губернатора Курской области и президентский грант по проекту реализации и развития детского футбола и здорового образа жизни в отдаленных регионах Курской области. В рамках реализации грантов посетили более 10 районов Соловьиного края, где мы проводили футбольные фестивали и открывали филиалы детских спортивных школ, консультировали местных преподавателей по современному тренировочному процессу, методикам и технологиям работы. В ближайшее время мы планируем открыть еще 2 филиала наших спортивных учреждений. А также продолжать работать с грантовым направлением и создавать социальные проекты, которые, как показала практика, очень важны и нужны. Постараемся выходить за рамки Курской области. Планируем расширять свою работу, так как у нас есть потенциал, опыт и отличные наработанные связи.

ВАЖНО

На конференции Российского футбольного союза Президент РФС отметил прямую зависимость ­ «чем больше играют в футбол, тем крепче здоровье нации», указав, что не хватает дворового, уличного футбола, который является базовой ступенью для развития спорта. АНО СК «Победа» своим проектом популяризирует ценности футбола и здорового образа жизни, призвана объединить спортивную и просветительскую составляющие. Ведущие тренеры региона проводят на высоком организационном уровне турниры по стрит­футболу с профессиональным судейством, конкурсами футбольного мастерства, мастер­классами действующих футболистов.