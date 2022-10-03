Сергей Луговской

Интерес к медицине идет из детства?

​​Да, с раннего детства. Я представитель медицинской династии. (Улыбается). Мои родители — врачи, и я с удовольствием и гордостью продолжаю семейное дело. Первый контакт с миром медицины состоялся в четыре года, когда отец взял меня с собой на работу. С этого момента началась плотная интеграция медицины в мою жизнь. Можно сказать, что я был рожден для этого. (Смеется). Причем никто меня не заставлял — это был осознанный выбор. В нашей семье ничего не навязывалось и не было запретных тем. Родители активно обсуждали рабочие моменты дома, а я слушал, впитывал все и постепенно влюблялся в профессию.

Почему из всех направлений в медицине вы выбрали флебологию?

По большому счету — это стечение обстоятельств. Моя первичная специализация практически не затрагивала болезни вен. Я занимался внутрисосудистой хирургией. Но жизнь вносит свои коррективы, и волей судьбы я начал заниматься лечением вен. Да, во мне заложено стремление к совершенству и трудолюбие, но без везения здесь не обошлось. Я встретил хороших людей, которые научили и помогли двигаться в нужном направлении.

Поделитесь основными этапами открытия собственной клиники. От идеи до воплощения.

Мысли о собственной клинике жили во мне много лет, а их реализация удалась только с третьей попытки. Опустим первые два раза. (Улыбается). Конечно же, этому предшествовали бессонные ночи и огромный объем работы. Я в первую очередь врач, а уже потом бизнесмен. Все, что касается медицины, у меня крепко схвачено, а вот в вопросах строительства, финансов и прочего менеджмента пришлось разбираться по ходу дела. Мною овладело четкое понимание — либо сейчас, либо никогда. Назад пути нет. С таким настроем и сил становится больше, и список задач выстраивается в правильном порядке, несмотря на все глобальные форс-мажоры и внезапно возникающие бытовые трудности.

Какие услуги предоставляет ваша клиника?

Клиника специализируется на болезнях вен. Основной упор мы делаем на лечение лазером варикоза нижних конечностей. Это передовая и современная методика, которая избавляет от варикоза в течение сорока минут. Быстро и безболезненно. Отмечу, что в нашем арсенале современное профессиональное оборудование, которое позволяет пациентам быстро проходить и лечебные, и восстановительные периоды. Также мы занимаемся косметическими процедурами. Удаляем сосудистые сеточки, решаем проблемы некрасивых вен, лечим трофические язвы, практикуем амбулаторную хирургию под местной анестезией — удаляем липомы, папилломы, фибромы. Активно консультируем и при необходимости направляем пациентов в федеральные медицинские центры.

Лечение варикоза лазером подходит для всех стадий развития болезни или это скорее профилактика?

Да, для всех, за очень редким исключением. Варикозную болезнь на любой стадии можно вылечить лазером. Это наблюдение из личного опыта. Пациент чаще всего приходит с жалобой на варикозные узлы, но это следствие, где причина — неработающий клапанный аппарат. Правильный диагноз можно поставить с помощью УЗИ, поэтому каждый хороший флеболог по совместительству УЗИст. Все просто. (Улыбается).

Чем занимаетесь в свободное от работы время?

Интересов очень много, времени очень мало. (Смеется). Путешествия всех видов, в том числе экстремальные. Горные лыжи, дайвинг, езда по бездорожью — это все ко мне. Такой отдых лучше всего помогает отдохнуть и отвлечься от рабочих будней. Обожаю музыку! Совсем не представляю свою жизнь без нее.

ВАЖНО

Сергей окончил музыкальную школу по классу скрипки, умеет играть на фортепиано и акустической гитаре. У Сергея есть разряд по волейболу — спорт занимает важное место в его жизни. Начиная с первого курса обучения в университете работал санитаром, а затем медбратом в больнице, где получил колоссальный опыт и закалил свой дух, пройдя все этапы становления: от младшего медицинского персонала до руководителя клиники.