Константин Одарченко

Медицинская карьера – это семейная традиция или самостоятельный выбор?

Медицинская карьера — полностью самостоятельный и осознанный выбор. Мне хотелось помогать людям, быть полезным и одновременно эффективным. Я всегда проявлял искренность и сочувствие. Как это ни парадоксально прозвучит, но в детстве я не играл в больницу и никого не лечил. (Улыбается). Выбор был сделан на подсознательном уровне. Для меня как для профессионального стоматолога в работе всегда в приоритете качество, комфорт моих пациентов и значительное улучшение качества их жизни. Ведь в нашем обществе встречают «по одежке» и красивая улыбка играет немаловажную роль в имидже и образе человека.

Какая у вас специализация в стоматологии?

Я стоматолог-ортопед — специалист по восстановлению дефектов зубного ряда. Занимаюсь протезированием зубов после разрушения или потери зубов по естественным причинам. В своей практике применяю все виды протезирования.

Расскажите простыми словами о методах и видах протезирования.

Процедура протезирования – это восстановление разрушенных или утраченных зубов, позволяющее не только получить красивую улыбку, но и полностью реализовать жевательные функции. Различные виды протезирования зубов, применяющиеся сегодня, дают возможность восстановить как один зуб, так и несколько, и даже весь зубной ряд. Зубопротезирование бывает съемным и несъемным. При протезировании одного или нескольких зубов чаще всего используются несъемные протезы. При полной утрате зубного ряда ранее использовались только съемные протезы, но сегодня существует возможность установить несъемные на имплантатах. К каждому виду протезирования есть свои показания и противопоказания. Если невозможно поставить импланты или несъемный протез, проблему можно решить с помощью съемной конструкции.

Многие до сих пор боятся ходить к стоматологу, но современные обезболивающие средства делают процедуру практически безболезненной. Так ведь? Успокойте нас, пожалуйста.

Да, действительно, за последнее десятилетие спектр лекарственных средств и методов практической стоматологии значительно расширился. Сейчас в ее арсенале есть эффективные технологии, высококлассные приборы, новые материалы, которые позволяют не только гарантировать качество лечения, но и обеспечить его комфорт и безболезненность. Хотя одной из наиболее частых причин отказа от посещения стоматолога остается дентофобия — страх пациента перед стоматологическим вмешательством. В этом случае очень важен устный контакт врача и пациента. Я всегда рассказываю пациенту о ходе процедуры, какие ощущения могут возникнуть и с уверенностью могу гарантировать комфортный прием.

Ваш опыт работы более пятнадцати лет. Наверняка за это время применяемые в стоматологии технологии сильно шагнули вперед. Поделитесь самыми, на ваш взгляд, полезными апгрейдами.

Да, действительно, стоматология развивается быстрыми темпами. Внедряются новые методики обследования, лечения, протезирования, имплантации. О некоторых из них хотелось бы сказать. Дентальная компьютерная томография – современный метод лучевой диагностики, позволяющий получить объемное изображение всего челюстно-лицевого аппарата. А технологии компьютерного моделирования и производства с использованием 3D-печати позволяют в кратчайшие сроки и с максимальной точностью изготовить коронку. Очень помогает использование микроскопа в стоматологии, это позволяет визуализировать области в труднодоступных участках. Врач видит без искажений, бликов, каждую деталь на четкой картинке с многократным увеличением. Продолжать можно долго, особенно в сторону эстетической стоматологии. (Улыбается).

Люди делятся на 2 типа: те, кто чистит зубы до завтрака, и те, кто чистит после. Как правильнее с медицинской точки зрения?

На первый взгляд, чистка зубов после завтрака кажется наиболее логичной. Иначе зачем чистить зубы, чтобы практически сразу их загрязнить? Но дело в том, что ночью на зубах тоже образуется налет. Во сне снижается выработка слюны, которая помогает бороться с инфекций. Поэтому несколько часов кряду бактерии спокойно живут и размножаются. Если вы не очищаете полость рта до завтрака, «грязь» проглатывается вместе с едой. А та масса бактерий, что плотно прикрепилась к зубам, получает с пищей порцию углеводов, которую тут же начинает перерабатывать для своих нужд. В результате этого процесса выделяется молочная кислота, которая разрушает десны и зубы. Негативное воздействие кислоты продолжается в течение тридцати минут после еды. И это, кстати, основная причина, почему нельзя чистить зубы сразу после завтрака. Из-за изменения кислотности эмаль размягчается — если начать скрести эмаль щеткой, это сильно навредит. Поэтому нужно чистить зубы перед завтраком, а после еды полоскать рот, чтобы удалить остатки пищи и нейтрализовать вредные кислоты. Есть после чистки зубов также рекомендуется не раньше, чем через тридцать минут. В противном случае фтор, содержащийся в зубной пасте и способствующий профилактике кариеса, не успеет подействовать.

ВАЖНО

Нерабочее время Константин преимущественно проводит с семьей. Его обучение началось в Медицинском колледже «БелГУ», а продолжилось в Белгородском государственном национальном исследовательском университете по специальности стоматология. После интернатуры и ординатуры Константину была присвоена специальность — врач стоматолог­ортопед. Основное хобби — охота.