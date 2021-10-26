Екатерина Кузьмичева и Сергей Чернышев

Почему вы решили заняться массажем?

Екатерина:

Я была очень контактным и тактильным ребенком, с самого детства делала всем интуитивный массаж. (Улыбается). В семье это ценили, более того, хвалили и всегда просили сделать массаж. К девятому классу у меня было четкое понимание — нужно развиваться в этом направлении. Но путь был тернистым, что-то внутри меня протестовало, и сначала я поступила на экономический факультет вместо медицинского. На первом курсе параллельно с основной учебой закончила государственные курсы по массажу, получила квалификацию и начала практиковаться. Постепенно появились постоянные клиенты, серьезная загруженность. Все шло к тому, что массаж становился полноценной работой. После окончания института я поступила в медицинский колледж. Этот путь все-таки нашел меня. Или я его. (Улыбается). В двадцать два года это уже переросло в бизнес.

Сергей:

В случае Кати это однозначно призвание и, вдохновляясь ее успехами, я тоже решил попробовать построить карьеру в сфере массажа. На тот момент за плечами был институт физической культуры, но работать забросило в продажи. Катя дала сильный толчок для осознания того, что занимаюсь чем-то не тем. Недолго думая я вернулся, так сказать, к истокам и обрел свою нишу. (Улыбается).

Существует много направлений в этой сфере. На каких вы специализируетесь?

Сергей:

Мы специалисты широкого профиля, но за годы практики выявились самые востребованные направления, среди которых: коррекция фигуры, эстетика лица и лечебный массаж.

Екатерина:

В студиях мы специализируемся на антицеллюлитном безболезненном массаже тела для коррекции фигуры, скульптурно-буккальном массаже лица, другими словами — ручной пластике лица, и общеукрепляющими техниками лечебного массажа.

Тело может рассказать все?

Екатерина:

Очень многое. (Улыбается). Тело покрыто мышечным панцирем, который закладывает в себя наши эмоциональные реакции. Обиды, стресс, ситуации, которые человек не отпустил. Все это формируется в спазмы и далее перерастает в психосоматику. Определенное расположение спазмов в тех или иных зонах говорит о наличии проблем личного характера, будь то болезненные отношения с близкими или сложности с самореализацией. Бывает такое, что я конкретно спрашиваю у людей об их тревогах и попадаю в точку. Это всегда приводит к вопросу: «А откуда вы знаете?». (Улыбается).

Сергей:

Мышечная и нервная система тесно связаны и каждая эмоция, которую испытывает человек, так или иначе, сказывается на опорно-двигательном аппарате. Соответственно, если человек часто испытывает нервное напряжение, то это часто отображается в плечевом поясе и в мышцах верха спины. Если человек регулярно испытывает обиду или досаду, то это чаще всего спускается вниз.

Как быстро вы доросли до собственного бизнеса?

Сергей:

До самостоятельного бизнеса мы росли около двух лет. Прежде мы работали на себя, но количество клиентов росло и нам перестало хватать рук. Катя наняла одну девушку, которая, к слову, до сих пор работает с нами. Потом мы начали проходить обучение в DAR DARY, где познакомились с основательницей Дарьей Орловой. Изначально это была школа с собственными уникальными техниками, над которыми работали специалисты по массажу и врачи. В начале 2019 года у нас состоялась первая конференция в Сочи, там нам презентовали франшизу. Презентация была в мае, а в сентябре мы уже открыли свою студию в Воронеже, став первыми партнерами DAR DARY. Мы стали набирать обороты и в марте 2020 открыли вторую студию в Воронеже. И вот мы заходим в Белгород. (Улыбается).

Есть ли какие-то кардинальные отличия вашей студии от других?

Екатерина:

Да, есть — авторские техники безболезненного антицеллюлитного массажа. Наш массаж не приносит дискомфортных ощущений, не оставляет синяков, но при этом не менее эффективен. Многие уверены, что это всегда сопровождается болью, стиснутыми зубами и отметинами на теле. А вот не всегда. (Улыбается). В наших студиях практикуется глубоко тканный лимфодренаж, который позволяет хорошо проработать ткани, мышцы и подтянуть кожу без агрессивного вмешательства. Мы не просто убираем целлюлит, а выявляем и устраняем причину его появления.

Ощутимый результат после первого сеанса — это реально?

Сергей:

Если мы говорим про лицо, то да. После часового или получасового сеанса уже будет ощутимый результат. Работа с телом по коррекции фигуры всегда вдолгую, по индивидуально выстроенному курсу. На первом сеансе мы проводим диагностику, где выявляем длительность и количество необходимых процедур.

Екатерина:

Если человек хочет просто снять напряжение с тела, то первый сеанс массажа сразу поможет расслабиться и почувствовать себя гораздо лучше.

ВАЖНО

Сергей и Екатерина супруги, которые научились соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Они не только занимаются массажем и управлением студиями, но и сами обучают свой персонал. Сергей все детство и юность занимался академической греблей, сдал на мастера спорта, но из­за травмы ушел из этого вида спорта. Екатерина любит рисовать, а в детстве на протяжении восьми лет занималась ушу.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Тигран Лалаян

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