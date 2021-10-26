Илья Князев

Почему IT-сфера стала вашим карьерным выбором?

IT — очень быстро развивающаяся сфера, что дает мотивацию не только для работы, но и для постоянного изучения чего-то нового. С такими темпами интерес к профессии просто не успевает остыть. (Улыбается). Еще со школьных времен, когда написал свой первый веб-сайт, я понял, что работа, требующая аналитических навыков, мне очень нравится. Во время профессионального развития я все больше убеждался в своем выборе. Я успешно завершал как локальные проекты, так и международные, среди которых нередко попадались High Load — проекты с очень большой нагрузкой, миллионами пользователей и сжатыми сроками.

У вас очень много успешно реализованных проектов в IT-индустрии. Расскажите о самом интересном проекте.

Из тех, что на слуху в России — Тинькофф Банк. С уверенностью могу сказать — это самый крупный онлайн-банк в мире по количеству клиентов, что подтверждают миллионы активных пользователей и многочисленные награды. Меня пригласили работать на флагманский проект Тинькофф Мобайл, где я занимался разработкой Frontend части личного кабинета, а также интеграцией Тинькофф Мобайл с другими продуктами экосистемы Тинькофф. Проект интересен тем, что мы создали ряд передовых решений и первыми запустили их на российский рынок. Например, голосовой ассистент Олег, который с помощью искусственного интеллекта берет на себя обработку всех входящих звонков, фильтрует спам и перенаправляет всю информацию в личный кабинет пользователя. Сейчас я работаю в американской компании June Homes, в которой мы создаем инновационные решения для рынка недвижимости США. Меня пригласили работать в качестве Senior Software Engineer — старшего разработчика программного обеспечения, где я и команда профессионалов со всего мира разрабатываем Frontend часть основного веб-сайта, а также портал для текущих жильцов. Здесь мы создаем полностью автоматизированную систему и процесс среднесрочной аренды жилья без лишних бумаг. Все полностью онлайн, что для рынка недвижимости США большая редкость.

Мы знаем, что в мире IT нельзя хвататься за все подряд, если хочешь стать настоящим профессионалом как вы. Расскажите подробнее о специфике вашего направления.

Действительно, многие часто меняют вектор развития. Бросаются из угла в угол и в итоге не могут добиться успеха и показать значимый результат. Я эксперт в области веб-разработки, занимаюсь Frontend частью. Frontend — визуальное оформление и разработка функциональности приложения или сайта, другими словами, это то, что пользователь видит при взаимодействии с интерфейсом. Веб-разработка включает в себя проектирование и разработку веб-приложения, создание концепции, верстку, программирование, оптимизацию, тестирование и много других довольно сложных вещей. И все это в рамках относительно узкой специализации. Я считаю, что нужно выбрать один вектор развития, чтобы стать настоящим профессионалом.

Поделитесь своим опытом международного сотрудничества. Как российскому специалисту попасть на зарубежный IT-рынок?

Зарубежный IT-рынок очень конкурентный. Казалось бы, в связи с коронавирусом вакансий стало гораздо больше, но на эти вакансии претендуют специалисты со всего мира. Прежде всего нужно владеть хотя бы разговорным английским. Важный навык не только для тех, кто стремится работать на международном рынке, но и в принципе для построения успешной карьеры в IT-сфере. Далее нужно учитывать, что у зарубежного рынка совершенно другие подходы к найму персонала, а именно - гораздо больше этапов собеседования. Это затяжной процесс, который начинается с простого звонка по телефону, затем идут несколько алгоритмических секций, поведенческое интервью, потом могут добавить тест на стрессоустойчивость и секции общения с командой, CEO и даже с директором. Без серьезной подготовки шансы невелики.

Вы занимаетесь просветительской деятельностью?

Конечно. Я пишу аналитические статьи по своей тематике в научные журналы. Меня часто приглашают в состав судейской коллегии на международные Хакатоны. Последний проходил в России, где профессионалы со всей страны решали шесть кейсов, связанных с проблемами Дальнего Востока и Арктики.

Как человек, добившийся больших успехов в IT-индустрии, что вы можете посоветовать начинающим специалистам?

Не бояться брать на себя ответственность, быть открытым к новому, прислушиваться к коллегам, ставить себе амбициозные цели и много учиться. Лучший помощник в этих делах — время. Со временем приходит опыт, а опыт прокачивает необходимые навыки и рассеивает неуверенность в себе.

ВАЖНО

В свободное время Илья занимается менторством и пишет статьи в научные издания, посвященные веб­разработке. С раннего детства и до пятнадцати лет занимался кикбоксингом, затем два года боксом, а сейчас поддерживает спортивную форму, занимаясь в тренажерном зале. Илья женат на Полине. В семье Князевых есть домашний питомец — пес по кличке Полар.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Алекснадрина Чернышева

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.