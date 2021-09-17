Дарья Косова

Что помогло вам определиться с выбором карьеры?

Интересная предшествующая деятельность и длительный поиск себя во главе с вопросом: «Как я могу принести пользу этому миру?». Я занималась дизайном интерьера, фотографией, декупажем, макияжем. (Улыбается). Пробовала много творческих начинаний, что привело к знакомству с Татьяной Грицевской. Татьяна организовывала девичьи завтраки в кафе «Винсент», и на одном из завтраков я познакомилась с интереснейшей Катей Лагодой, которая занималась конкурсом «Краса Белогорья». Мы нашли общий язык. Я рассказала о педагогическом образовании и предложила себя в качестве преподавателя этикета для участниц. Предложение заинтересовало Катю, и через несколько дней я уже веду первое занятие в «Комоде». Очень волновалась, но все легло на благодатную почву. Интерес к теме этикета развился стремительно, и я поехала на обучение в Москву. Приехала обратно, провела первый столовый этикет в «Винсенте» и получила отличный фидбэк. Так началась моя новая карьерная жизнь.

Поговорим о вашей школе этикета. Кому она будет полезна?

И взрослым, и детям. Всем тем, кто хочет заниматься своим продвижением, выйти на новый, качественный уровень, чувствовать себя уверенно в высоком социальном статусе. Некоторые считают, что этикет — устаревшее понятие, но он меняется под стать эпохе. Этикет мобилен и соответствует нынешним реалиям. Современный гендерный этикет, например, учитывает независимость личности и возможность ни в чем не уступать мужчинам, но вместе с этим получать бонусы, которые положены по праву рождения. Этикет будет полезен тем, кто хочет наполнить свой дом уютом, научиться вдохновляющему гостеприимству. Есть четкие алгоритмы, применяя которые легко продумать посадку и правильный состав гостей, но вариативности этикет вовсе не лишен. Это не статичная законодательная база. (Улыбается). Если корот- ко — этикет придает жизни лоска.

Этикет — единый устав или делится, к примеру, на деловой или семейный?

Есть светский этикет, так называемый «неформальный», и «формальный», или деловой. Всегда нужно понимать, в каком ключе будет встреча, светском или официальном. Все зависит от ситуации. Это влияет на наличие или отсутствие дресс-кода, стиль сервировки и прочие атрибуты. От сотрудника банка ожидаешь классического гардероба и общения на более официальном уровне, в IT-компаниях зачастую свободный стиль с джинсами и сленговой речью.

Современный мир действительно «встречает по одежке»?

Да. Еще какое-то время будет именно так. Но я замечаю у своих учеников от восьми лет и меньше иной подход. У них другая насмотренность и им не так важна внешность другого человека. В подрастающих поколениях чувствуются перемены и постепенно внешность и ранговость, скорее всего, уйдут на второй план. Сейчас много сфер, куда без проблем нанимают людей с татуировками, пирсингом, дредами. Лет десять-пятнадцать — и встречать исключительно по одежке будет не комильфо.

О чем не стоит говорить с малознакомыми людьми?

О здоровье! Даже несмотря на пандемию, захлестнувшую мир. Взять хотя бы прививки — никогда не знаешь наперед, как малознакомый или вовсе незнакомый человек относится к таким вещам. Может произойти конфликт на ровной почве. Финансы и секс сейчас не такие табуированные темы, как раньше, но важно понимать, в каком контексте они звучат. Если это в рамках искусства, то почему бы и нет, но на личности переходить точно не стоит. Важно соблюдать границы и вовремя перевести тему, если разговор вошел не в то русло. В этом и есть смысл этикета.

Вы состоите в «Национальной ассоциации специалистов по протоколу и этикету». Какие цели у этой организации?

Объединение протоколистов и создание поля единой информации. В мире этикета и важных мировых или локальных взаимодействий существует множество протоколов, которые нужно соблюдать. Ассоциация формирует обширную международную базу для новых специалистов.

В аспирантуре НИУ «БелГУ» вы получаете смежные с профессией знания или изучаете что-то другое?

Я изучаю социальный этикет в дворянской среде с середины девятнадцатого века и в начале двадцатого. До конца периода истории Российской империи. Мне всегда было интересно, где берут начало традиции этикета. Сейчас исследую уклад дворян, выясняю, откуда взялись правила сервировки, трапезы и взаимодействия между людьми. Как наносили визиты, почему количество визитов к концу девятнадцатого века резко уменьшилось.

ВАЖНО

Дарья замужем и воспитывает двоих детей. Ее мужа зовут Павел, старшего сына Николай, а младшую дочь Мария. Николай был одним из первых учеников по этикету в детских группах Дарьи, а сейчас там чаще можно встретить Марию. Павел — археолог. Дарья познакомилась с ним во время совместной учебы на историческом факультете НИУ «БелГу». Иногда они ездят на археологические раскопки всей семьей. В свободное время Дарья ходит на пилатес и занимается вокалом.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Василий Кучма

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