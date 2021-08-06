Наталья Андриевская

Как вы увлеклись шитьем?

Отправная точка — журнал Burda. Моя мама, будучи председателем профкома одного из цехов завода «Энергомаш», не просто принесла журнал домой, а открыла на определенной странице и сказала, какое именно платье она хочет. Пришлось вникать. До сих пор не могу понять, почему мама решила, что я смогу пошить это платье. (Улыбается). В десятом классе мама заказала мне пошить школьную форму. Маме часто шили одежду на заказ и, всучив ткань в руки, мама отправила меня к портнихе. Образ у портнихи был а-ля «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!». (Смеется). Она сразу сказала, что будет шить, только если я буду рядом. За пару-тройку дней мы справились и, пожалуй, именно тогда у меня первый раз щелкнуло на тему шитья. Эта женщина снимала мерку и сразу переносила ее на ткань, не выстраивая никаких сеток. Просто ставила точки в нужных местах и обводила все от руки. Каждую секунду процесса мне казалось, что сейчас она испортит мою ткань, но форма получилась отличной. В тот момент на контрасте ужаса и восхищения во мне зародился интерес к шитью. Позже мне не разрешили получать образование в этом направлении, но я все-таки поступила тайком. (Улыбается). Дома были скандалы, особенно по поводу необходимости высшего образования, но со временем все выровнялось и теперь я ни о чем не жалею.

Расскажите про самые интересные и необычные ткани, с которыми вы работали.

Первое, что приходит в голову — выставочный зал «Родина» и показ «Маскарад». Суть показа была в изготовлении новогодних масок, и последующей продаже их на аукционе. В то время у меня учился Антон Черников, который сильно увлекался плетением из бисера. Плел бесконечно с неисчерпаемой фантазией. Получалось у него здорово и это очень хотелось показать, но времени на изготовление коллекции не было. Зато было много листов натуральной кожи, в которую мы задрапировали девочек-моделей, а сверху надели украшения Антона. Впоследствии все у нас спрашивали: «Сколько стоит этот сарафанчик?». Приходилось отвечать, что это четыре листа натуральной кожи и с сарафанчиком здесь напряженка. (Смеется). А в целом — я «тактильный маньяк». Мне неважно, из чего буду шить.

Белгородский этап конкурса «Серебряная нить» ваша заслуга?

Началось с того, что у меня появилось желание самой принять в нем участие. О конкурсе узнала из журнала «Ателье». Я позвонила, чтобы узнать подробности, и мне сказали, что в этом году все региональные дирекции закрыты, но в сентябре есть возможность организовать конкурс в Белгороде. Мы так обрадовались, но потом поняли, что участвовать самим как-то не этично. Что поделать, взялись за организацию. (Улыбается). Конкурс с финансовой стороны оказался абсолютно провальной идеей, но сколько он открыл прекрасных людей. Для многих он стал стартовой площадкой и вырос в огромный совокупный потенциал, который до сих пор не исчерпан.

Недавно благотворительный фонд «Каждый Особенный» приглашал вас провести мастер-класс. Поделитесь впечатлениями о прошедшем событии.

Идея заключается в наращивании идей и разработке четкой технологии производства мерча для фонда. Мы создаем простую для понимания инструкцию по пошиву мерча, которую ученики в дальнейшем смогут использовать для самостоятельного изготовления одежды с символикой фонда. Аудитория максимально неравнодушная, что делает процесс приятным и увлекательным. Мне было очень комфортно. Мы договорились о еженедельных встречах, предстоит много работы.

C чего начать знакомство с вашим YouTube-каналом?

Для начала просто набирайте в YouTube «Сама Сшила». (Смеется). Прежде всего я стараюсь показать практическую сторону процесса. Если вы никогда не занимались шитьем, то на канале есть плейлист «Основы шитья», рекомендую начать именно с него, а особенно с видео пошива подушки или фартука-барбекю. Я понимаю, что всем сразу хочется шить шифоновое платье, но начинать нужно с основ и очень много практиковаться. Ни один преподаватель не может вставить чип, чтобы ваши руки заработали, как у профессионала. В дальнейшем канал будет развиваться в направлении готовых выкроек и уроков по моделированию. Приобретая выкройку, человек сразу получит видеоинструкцию по тому, как это отшить от начала до конца.

Какую музыку предпочитаете? Работаете под музыку?

Да! Не могу работать без музыки. В остальном — джаз мой верный коллега. (Улыбается). Многие жанры пробовались на эту роль, но джаз мне подходит лучше всего.

Очень сложно расстаюсь с вещами, ибо сильно к ним привязываюсь, поэтому статус «старые вещи» не про мой гардероб. Поначалу я очень вредная. Критически отношусь к своим и чужимЧасто ли старые вещи из вашего гардероба обретают новую жизнь? работам, но стоит забыть о вещи на месяц и она предстает в новом свете. Становится любимой и ежедневной. У меня в принципе нет проблемы большого гардероба. Я человек трех вещей на сезон. (Улыбается).

ВАЖНО

Наталья добилась всего без высшего образования, не строит долгоиграющие планы и предпочитает идти с импровизацией по жизни. У Натальи два взрослых сына ­ Максим и Владислав. Максим закончил РГУ имени А.Н. Косыгина по специальности «конструктор одежды» и поступает в магистратуру, Владислав работает старшим барбером в ROOTS. Наталья занимается вокалом, йогой и джоггингом. В планах ­балет и сальса с бачатой.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Наталья Андриевская

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