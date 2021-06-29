Андрей Мирошниченко

Как вас заинтересовала сфера IT?

Все началось еще в школе, когда я решил, что моя жизнь будет связана с компьютерами. Само собой, в то время не было даже поверхностного понимания, что к чему, но дома был компьютер с программами и игрушками. Помню, как первый раз открыл крышку системного блока, а там ничего не понятно. Какие-то платы, все разноцветное. Стало очень любопытно, как это устроено, и я начал читать, изучать, разбирать, знакомиться с электрикой (привет паяльник!). В старших классах узнал, что есть такая профессия «программист». На тот момент это воспринималось как хакер из фильма или человек, который изобретает компьютерные игры, а это звучит очень круто и интересно. (Улыбается). Вот так определилось мое будущее. Я не до конца понимал, что меня ждет, но был твердо уверен в выборе сферы деятельности и после школы поступил в Белгородский государственный университет на факультет компьютерных наук и телекоммуникаций.

В «Технологии Надежности» вы устроились, будучи студентом?

Да, в первый год магистратуры. По счастливой случайности наткнулся на вакансию программиста в этой компании, но им требовался специалист по языку программирования JavaScript. Я же работал c языком Pyhton и обработкой данных DataSience. На собеседовании я попросил месяц, чтобы разобраться с JavaScript, на что мне ответили: «А что ты вообще знаешь?». Когда я выдал про Pyhton, DataSience, машинное обучение и искусственный интеллект, интервьюеры приятно удивились и сообщили, что такой специалист им тоже нужен (они еще не успели выложить эту вакансию). По рукам и за дело. (Улыбается).

Расскажите о вашем достижении по выявлению Covid-19 с помощью нейросети и рентгеновского снимка легких.

Это система, которая помогает в решении двух задач — консультативной и диагностической. В большинстве больниц информацию по снимкам обрабатывают пара человек, представляете, сколько через них снимков проходит за день? А за месяц? Каждый снимок требует хотя бы пять минут внимания, что делает процесс весьма трудоемким. Консультативная задача разработанной системы сбавляет объем нагрузки на медиков. Искусственный интеллект берет на себя аналитику изображения. Диагностическая же часть представлена в виде сайта для всех желающих, на который можно загрузить полученный снимок. Нейросеть анализирует данные и выдает наличие или отсутствие Covid-19 с вероятностью точности диагноза равной 94%.

Откуда брали материалы для исследования?

После работы над дипломом у меня остались связи. Я занимался классификацией опухолей головного мозга по снимкам с МРТ и в поисках информации наткнулся на интересный Dataset (набор данных) из зарубежного источника в университете города Блумингтон, штат Индиана, США. И тогда, и сейчас я написал ребятам напрямую. И тогда, и сейчас у них были необходимые данные. По опухолям мозга для диплома и по ковидным снимкам легких для недавнего проекта. Они не просто поделились, а конкретно заинтересовались моей работой. Писали мне, справляясь о продвижении моей задумки, отвечали на интересующие вопросы. Исследователи разных стран часто идут навстречу друг другу, если поставлена толковая цель.

Это командная работа или личный проект?

По факту — это личная аспирантская работа. Часть моего глобального исследования на тему «Классификация медицинских изображений».

Поделитесь другими интересными проектами, в которых вы участвовали.

В «Технологиях Надежности» мы успешно разрабатываем и внедряем системы распознавания лиц и номеров автомобилей на парковках. Никаких ключей и телефонов, только факт присутствия. (Улыбается). Недавно были задачи по обработке речи для чат-ботов в интернет-магазинах.

В жизни айтишника есть место для спорта?

Обязательно! Это маст-хэв не только айтишника. Стереотипы о сгорбленных, тощих или неповоротливых программистах, к счастью, уходят в прошлое. Со школы я профессионально занимался плаванием и до сих пор плаваю. Очень люблю сноубординг. У нас целая команда, которой мы ежегодно выбираемся покататься. Называется SnowWoodRiders. Ищите нас по хештегам в социальных сетях. (Смеется).

На что нужно сделать упор в обучении, чтобы построить карьеру в IT?

Точно могу сказать, что это не гуманитарная сфера деятельности. Нужен аналитический склад ума, точные науки. Если мы говорим про школу, то это математика, информатика, физика. Если про университет, то математический анализ, структуры и алгоритмы. Это фундаментальные вещи. В построении IT-карьеры важно из большого разнообразия областей выбрать свою сферу и стать специалистом узкого профиля. Нельзя хвататься за все подряд. Лучше быть экспертом в одной области, чем никем во всех.

ВАЖНО

Андрей родом из Новосибирска. В раннем детстве мечтал пойти по стопам отца, построившего военную карьеру. Учится в аспирантуре Белгородского государственного университета на кафедре математического и программного обеспечения. Хорошо говорит на английском языке и пять раз прыгал с парашютом.