Олег Малахов

Сферы вашей деятельности очень насыщенные и разноплановые. Расскажите, как вы пришли к руководству в ГК «Праймкей».

Будучи студентом МГТУ имени Н.Э. Баумана я озадачился поиском работы и попал в чешскую компанию, которая занималась проектированием и строительством фармацевтических производств. Команда специалистов собралась очень амбициозная и молодая. Спустя три года, мы решили делать что-то свое. В 2007 году нами была создана компания с креативным названием «ЕвроВентМонтаж».(Смеется). Планировали заниматься проектированием и монтажом вентиляции для фармацевтических производств, но потом наступил кризисный 2008 год и все наши планы рухнули. Пришлось заниматься проектированием и строительством ресторанов: «Бургер Кинг», «Теремок», «Макдоналдс». Работали круглосуточно и усердно. С первого дня я был избран генеральным директором нашей компании. Деятельность получилась многогранной: днем обрабатываешь множество информации, проводишь переговоры, ищешь новые заказы, вечером проектируешь, а по ночам собственноручно монтируешь инженерные системы на объектах. В 2012 году стало ясно — мы выросли до нового уровня. Сделали ребрендинг с сохранением юридического лица, стали называться «УНИКА инжиниринг». В 2016 мне удалось, представляя нашу организацию, выйти в финал престижного Международного конкурса EY «Предприниматель года» — это было подтверждением правильности приложенных нами усилий. В том же году я вступил в «Деловую Россию», оказавшись в совершенно новом для себя мире ведущих предпринимателей страны. Я был избран в Генеральный совет организации, и это, так или иначе, привело к серьезной корректировке моего видения на свое будущее, в том числе поспособствовав продаже бизнеса в 2018 году. Затем был переезд в Курск, где коллеги по «Деловой России» доверили мне возглавить Курское отделение, и я смог сосредоточиться на общественной деятельности. Однако общественные проекты требуют серьезного финансирования, поэтому было принято решение о возвращении в фармацевтический бизнес. Сначала мы сформировали проектную группу, затем добавили стройку. Потом наладили поставку технологического фармацевтического оборудования из Китая. Постепенно добавилось IT-направление, которое возглавил мой младший брат. Сейчас мы, группа компаний «Праймкей», продолжаем активно развиваться не только в нашей отрасли, но и ищем новые перспективные направления.

Сложно ли все совмещать?

Если нет классной команды, то все совмещать физически невозможно. (Улыбается).

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», в чем ее суть?

Она создана для того, чтобы продвигать интересы предпринимателей, обеспечивать им защиту и построение связей B2B, а также помогать проявлять социальную ответственность. Очень часто предприниматель боится, что его обманут, если он обратится в фонд. Порой считает, что его личный небольшой вклад ничего не изменит. А ведь, наоборот, объединенные усилия приводят к реальному синергетическому эффекту, поэтому мы и сосредоточились на социальных проектах. Один из них — «Деловая Россия — Великой Победе», в рамках которого мы поддерживаем тридцать ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо продуктовой поддержки, стараемся помогать и в решении мелких бытовых вопросов: кому-то в доме перекрыли крышу, кому-то отремонтировали сантехнику. До пандемии регулярно уделяли время и для обычного общения. Еще один проект — «Курск MentorSpeech». Недавно он вошел в топ-100 рейтинга экспертов Агентства Стратегических Инициатив в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». С помощью него мы формируем базу реально полезных спикеров и наставников, чтобы необходимые знания для начинающих и потенциальных предпринимателей не затерялись в сумасшедшем информационном потоке современности. Это лишь два примера, но проектов гораздо больше. В том числе поддержка детских домов и вклад в развитие школьного обучения.

Совсем недавно вы победили в конкурсе «Лидеры России. Политика». Что вас побудило к участию?

Для меня это целая история, ведь я участвовал во всех предыдущих конкурсах «Лидеры России». В первый год я прошел в полуфинал, во второй раз не хватило одного балла, чтобы выйти в финал, а прошлой зимой занял тридцать первое место, когда в финал прошли с первого по тридцатое. Все мне говорили: «Сколько можно, прекращай!». Но я не привык довольствоваться малым. Наконец появилась возможность поучаствовать в новом конкурсе «Лидеры России. Политика». Тщательно изучив условия и формат, посмотрев пул наставников, я решил, что этот конкурс больше заточен под мои ключевые интересы и компетенции. Уже по стандарту я прошел в полуфинал. Всего в полуфинал проходит пятьсот человек из тридцати трех тысяч участников, а в финал уже сто. Моей радости не было предела, когда сообщили, что я в финале. Это бесценный опыт. Новые знакомства — колоссальный задел на будущее, самоанализ — наблюдая за другими, начинаешь лучше понимать свои слабые и сильные стороны. А сам факт победы в финале – эмоции передать, по-моему, невозможно. Для меня это очень важный элемент в фундаменте дальнейшей карьеры.

Какие качества нужно в себе воспитывать, чтобы стать таким деятельным человеком?

Умение брать ответственность на себя, умение слушать и слышать и не считать себя умнее других. [Надпись: Совсем недавно вы победили в конкурсе «Лидеры России. Политика». Что вас побудило к участию? Для меня это целая история, ведь я участвовал во всех предыдущих конкурсах «Лидеры России». В первый год я прошел в полуфинал, во второй раз не хватило одного балл]

ВАЖНО

Олег воспитывает дочку Викторию и двоих сыновей Дмитрия и Савву. Семья и дети — главная мотивация в его жизни.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Геннадий Литвинов

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