Андрей Канунников

Ваша жизнь на протяжении двадцати лет связана с Курским электроаппаратным заводом. Опишите самые важные этапы этого пути.

Наша совместная история началась в 1999 году. До этого мы с отцом занимались розничной торговлей. В тот момент, когда мы укрепились на рынке комплексных поставок оборудования для атомных станций, ГОКов и городского освещения, отец предложил приобрести акции КЭАЗ, потому что: «Будущее за производством!». Это можно считать отправной точкой. Со временем у нас появилось необходимое количество мест в совете директоров и трудовой коллектив нас поддержал. В первую очередь пришлось решать вопросы с финансовой стабильностью завода. В 2001 году ушел отец. Ответственность за завод взял на себя я. Пришлось столкнуться с реальностью того периода — рейдерскими захватами и ситуациями, связанными с недобросовестностью наших менеджеров и юристов. В 2004 году мы реализовали свою первую рыночную стратегию компании и полностью пересмотрели систему управления. Я лично разорвал ГОСТы на глазах у всех в кабинете главного инженера. Нужны были другие решения и иной подход. На этом этапе мы смоги сделать серию новых продуктов, которые по сей день приносят основную выручку. Тот период также тесно связан с оснащением предприятия цифровым оборудованием, что и сейчас позволяет быть конкурентоспособными и серьезно стоять на ногах. Далее начался переезд и разработка линейки современных цифровых устройств, так называемых «умных аппаратов», которые сегодня являются флагманскими. Это был 2008 год. В состав КЭАЗ вошел завод «Счетмаш», который на тот момент находился в откровенном упадке. Позже на территории ЗАО «Счетмаш» нами был сформирован индустриальный парк, где КЭАЗ основал современную производственную площадку. Мы создали необходимую инфраструктуру для стартапов компаний малого и среднего бизнеса: русский испытательный центр, экспериментальные участки для создания продукта, мелкосерийное и серийное производство. Сейчас мы конкурируем на международном рынке, в том числе с таким промышленным гигантом, как Китай. В этом году заводу исполнилось семьдесят пять лет!

По инициативе КЭАЗ в этом году открылся для посещения Курский детинец. Что это значит для вас?

В 2002 году я подписал соглашение с Курской епархией о передаче здания храма Воскресения Христова. После этого в 2014 году началась его реконструкция. Колоссальный труд по восстановлению наших корней и духа города. По итогу в 2018 году Роман Старовойт увидел проделанную работу, и у него «загорелись» глаза. Почувствовав большой потенциал проекта, он поддержал наши начинания, и процесс восстановления значительно ускорил темп. В сентябре этого года мы пригласили всех желающих посетить «сердце» Курска, почувствовать атмосферу этого места. Мы надеемся, что эта городская площадка будет иметь значение как для туристического кластера, так и для всех будущих и нынешних поколений.

Недавно на промышленной площадке КЭАЗ проходил фестиваль современного искусства NewTon. Какая концепция в его основе?

Нам показалось интересным объединить современное искусство, музыку и инсталляции в одну концепцию. Так родилась идея фестиваля NewTon. На территории нашего индустриального парка 60 000 кв. метров заводских площадей превратились в творческое пространство. Лучшие уличные художники России создали огромные муралы прямо на фасадах зданий работающих цехов. Это портреты Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Дмитрия Менделеева, импровизации на тему экологии и героев современности. Все изображения тесно связаны с производственными процессами завода. Было важно показать, что любой труд — это совокупность науки, творчества, технологических новинок и искусства. Фестиваль дал импульс к объединению креативного кластера в регионе.

Для реализации крупных проектов руководителю нужна сильная команда. Как вам удается формировать и вдохновлять команды?

У нас нет руководителя как такового. Мы в первую очередь команда! Парадигма системы управления взаимоотношений внутри коллектива — лидерство в команде, а не в одном человеке. Нами руководят общие цели и ценности, к которым мы стремимся, а именно: коллективно сформированная стратегия, надежность без компромиссов и серьезное отношение к реализации задач. Для создания сильной команды нужны осознанные люди, которые понимают, для чего они выполняют поставленные задачи, или же зачем они эти задачи формируют. Очень важно, чтобы человек культурно соответствовал команде, тогда недопонимания сведутся к минимуму. Если сотрудник болеет за то, что делает, то забота со стороны компании ему обеспечена.

ВАЖНО

Андрей крепко дружит со спортом. Пошел по стопам отца и занимается бегом, дайвингом, горными лыжами и мотоспортом. В год 70­летия завода команда КЭАЗ совершила восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Теперь на высоте 5642 метра над уровнем моря установлен флаг Курского электроаппаратного завода.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Борис Захарчук

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