Юлия Денчик

Как вы поняли, что ваше призвание — языки?

У меня не было сомнений, что я не стану учителем. (Смеется). В школе меня готовили к олимпиаде по химии, родители видели во мне хирурга. Вот мой совет выпускникам: если не знаете, кем хотите стать — учите язык, это всегда пригодится. Мне с детства легко давался английский и профессия переводчика казалась крайне интересной, но на специальности учителя английского было больше шансов попасть на бюджет. И вот я студентка РГФ и изучаю иностранные языки. На тот момент преподавательская деятельность по-прежнему меня не привлекала, именно поэтому после третьего курса я решила, что надо получить «серьезное» образование, и поступила на экономический̆ факультет. Спустя несколько лет после окончания университета, работая не по профессии, я поняла, что иду не в том направлении. Мораль: не сопротивляйтесь потоку, иногда он знает лучше, где ваше место.

Есть поступки, о которых вы жалеете?

Жалею, что бросила аспирантуру. Хотя нет. (Улыбается). У меня появилось больше времени для занятия любимым делом. В тот момент я начала изучать французский и итальянский.

Какой жизненный опыт стал наиболее ценным в профессиональной деятельности?

Шестилетний опыт работы преподавателем на факультете иностранных языков и обучение на Кембриджском курсе CELTA с британскими тьюторами.

Открытие онлайн-школы — это ответ трудным временам или реализация давно задуманного?

Более трех лет я вынашивала план онлайн-курса. Чувствовала, что за этим будущее. Потом все резко ушли в онлайн из-за пандемии и стало ясно рынок онлайн-образования крайне востребован. Люди сидят по домам и хотят саморазвития.Наша команда прошла ряд онлайн-марафонов, изучив изнутри все плюсы и минусы этого формата обучения. По итогу нами была разработана абсолютно успешная формула онлайн-продукта, которая помогает не потерять мотивацию и доводит до финиша каждого участника марафона. Это самое важное — дойти до конца и увидеть прогресс от проделанной работы. Неважно, какой у вас уровень английского, каждый откроет для себя что-то новое.

Есть ли носители языка среди преподавателей вашей онлайн-школы?

Конечно! В онлайн-курсе задействованы наши друзья и коллеги из США и Великобритании. Ребята, снимая обучающие видео на пляжах Санта-Моники, в даунтауне Сан-Диего, в местных кафе и ресторанах, демонстрируют живое общение в реальной языковой среде. К тому же, у нас есть проект для детей — «Британская онлайн-школа», в котором участвует преподаватель из Лондона с семилетним опытом работы на BBC.

Что нового ждет ваших студентов в этом учебном году?

Новые учебники, насыщенные фото- и видеоконтентом сообщества National Geographic, показывают, как английский используется и изменяется в разных культурах мира. Этот курс учит студентов думать и общаться на английском языке как на родном. Студентам продвинутого уровня предлагаем курс, включающий реальные истории и разговоры конференции TED, которые помогают привыкать к аутентичному языку и мыслить критически. Также в этом году мы предлагаем короткие интенсивные курсы продолжительностью от двух недель, обучение американскому варианту английского и курсы английского для малышей от одного года.

Опишите ваш идеальный отдых.

Я просыпаюсь в заснеженных горах, скажем, в Валь д’Изер или иду на рынок за свежими устрицами в Довиле, гуляю по виноградникам в Бургундии… В общем, это всегда Франция. Была даже идея переехать туда, но я встретила мужа. (Смеется).

Знание иностранных языков помогает решиться на переезд заграницу?

Меня часто спрашивают, почему я до сих пор живу в России с моими знаниями иностранных языков. На самом деле, если хочешь жить в другой стране, необязательно владеть английским. Страх быть непонятым рождает эти установки. Я же предпочитаю путешествовать и возвращаться домой. Именно путешествия и подтолкнули меня к изучению французского и итальянского. У каждого свой ключ к мотивации. Для меня — это общение с местными на их родном языке. Языки это my passion — моя страсть.

Чем интересуетесь помимо языков?

Пением. Преподаватель, как артист на сцене, должен обладать поставленным голосом. К тому же, музыкальный слух очень помогает в изучении иностранных языков. Когда у человека нет слуха, ему сложно имитировать звуки и правильно воспринимать интонацию и ритм голоса и, как следствие, понимать говорящего. Поэтому, если решили изучать языки, то смело записывайтесь и на вокал!

ВАЖНО

Юлия на протяжении всей жизни занималась танцами, была в команде танцевальной студии MARIDANCE, в составе которой выступала в Кремлевском дворце и в «Доме народных собраний» в Пекине. Воспитывает с мужем полуторогодовалую дочь Марию, которая, к слову, с рождения изучает английский язык и растет билингвом.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Милена Духненко

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