Махарбек и Заур Плаевы

Как вы стали главой крестьянско-фермерского хозяйства?

Махарбек: Наша семья переехала сюда из Москвы. Маму позвали помочь открыть в Белгороде точку с осетинскими пирогами. Она налаживала кухню, разрабатывала технологические карты, учила персонал правильно делать тесто и готовить пироги. Мама сразу столкнулась с тем, что в Белгородской области нет необходимого сыра и осетинские пироги больше никто не делает. Она закинула мне эту мысль, и мы задумались о собственном производстве в этих краях. Полгода искали подходящее молоко, делали сыры в домашних условиях. Больше всего нам понравилось молоко из поселка Красное в Шебекинском районе, на нем и остановились. Быстро нашли общий язык с владельцем фермы. У него были дома, в которых можно жить, и помещения, которые можно использовать для производства сыра, и вскоре состоялся наш переезд. Нам предоставили коров и хорошие условия для их содержания. Папа занялся животноводством и уходом за коровами. Теперь у нас свое семейное дело, недавно переехал брат.

Заур: Мы с братом тесно связаны. Сейчас я активно занимаюсь осетинскими пирогами —следующим этапом развития нашего дела. Он назревал еще два года назад, но только сейчас появились средства для его запуска. Почему осетинские? Это логически продолжает дело сыроварни. Сыры идут в состав пирогов, а осетинский пирог без осетинского сыра — не осетинский пирог. Хотим показать людям достойную альтернативу пицце и увеличить продажи качественного сыра.

Почему именно сыры? Это традиционное семейное дело с уникальной рецептурой?

Заур: Мама всегда любила готовить, в том числе и сыры. Бывало такое, что мы с семьей на отдыхе, а мама в это время идет на обучающие курсы к сыроварам. Могла уйти на три дня, жить у них. Она повар от бога.

Махарбек: Это дело заинтересовало меня в студенческие годы. На тот момент, помимо учебы, я занимался ночным клубом, что сильно утомляло и грузило. Хотелось сменить род деятельности, уехать в тихое место. Такая возможность не заставила себя долго ждать, и мы с мамой уехали на поселение к итальянской семье в горный район Италии. У семьи была ферма на пятнадцать коров, муж и жена вели хозяйство самостоятельно. С утренней дойки— сметана, молоко, сливки. С вечерней — сыры. По выходным ездили на рынок продавать эту продукцию. Так и жили, а мама попутно у них училась. Мне захотелось там остаться, настолько проникся этим бытом. Вот так зародилась идея сделать здесь свою ферму. Начали с сыроварни и потихоньку расширяемся.

Название M.Rose — это в честь мамы?

Махарбек: Да. (Улыбается). Мама Роза. Мама очень много значит для нас. Единственная Роза, которая не имеет шипов.

Заур: Мама — это святое.

Судя по всему, у вас не так много конкурентов здесь. Мы рассуждаем в верном направлении?

Махарбек: У меня не конкуренты, а коллеги. (Улыбается). Если конкуренты и есть, то я их вообще не чувствую. Если взять двух сыроваров и дать им одинаковое молоко, они сделают два абсолютно разных сыра. Недостаточно просто знать технологию. Нужно чувствовать это руками.

Где можно купить или попробовать вашу продукцию?

Заур: В Белгороде, на улицах Королева, Есенина, скоро откроемся на Попова и в Шебекино, на улице Ленина.

Планируете расширять сеть распространения товара?

Махарбек: Обязательно. В первую очередь Москва и Мурманск. Сейчас плотно разрабатываем эти направления.

Есть ли стереотипы о сыре, которые вам хотелось бы развеять?

Махарбек: Многие думают, что изготовление сыра нелегкий труд. И правильно думают. (Улыбается). Но если делаешь от души и лично заинтересован в качестве, то весь процесс становится сплошным удовольствием.

Вы стоматолог по образованию. Не жалеете, что не продолжили работу по этой специальности?

Махарбек: Честно говоря — нет. На стоматологию ушло восемь лет моей жизни. Сейчас я рассматриваю это как «время коту под хвост», но перемены — лучше поздно, чем никогда.

Чем вы спасаетесь от выгорания?

Махарбек: Главное, не просыпаться от звука будильника, а с помощью собственных биологических часов. Если нет необходимости встать в определенное время, я лучше проснусь немного позже, но сам. Когда просыпаюсь по будильнику, то день всегда протекает напряженно и сложно.

Чем запомнилась первая половина 2020 года?

Заур: Наша команда расширяется по мере роста бизнеса. У нас появились новые партнеры, которые поняли нашу идею.

Махарбек: Среди них Андрей Богачев — единомышленник, который помогает нам практически во всем.

ВАЖНО

Махарбек и Заур любят кататься на сноуборде и смотреть кино. Братья планировали совместно открыть свою стоматологическую клинику, но у судьбы для них были совсем другие планы. Махарбек посмотрел все серии «Великолепный век» и, между прочим, рекомендует, а Заур совмещает семейное дело с работой зубным техником. сериала«Великолепный век» и, между прочим, рекомендует, а Заур совмещает семейное дело с работой зубным техником.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Милена Духненко

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