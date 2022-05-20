Премия «Женщины меняют Челябинск»

Вы тоже заметили, что роль женщины в нашем довольно-таки патриархальном обществе изменилась? А мы сочли необходимым этот факт еще и отметить (во всех смыслах этого слова!): каждый год исследовать выдающиеся достижения челябинок в области большого и малого бизнеса, стратегии, идеологии и менеджмента.

Миссия проекта поддержать глобальный тренд на усиление роли женщин, их влияния на перемены в мире, обществе, в каждом конкретном городе. Вместе с Челябинском своих вдохновляющих героинь выбирают в таких знаковых российских городах как Екатеринбург, Санкт Петербург и Сочи.

Героини нашей премии могли бы просто украшать Челябинск одним своим существованием (да!), а они задают тренды и стоят в авангарде позитивных изменений вокруг. Лауреатами премии «Женщины меняют Челябинск 2022» стали: музыковед, журналист, публицист и евангелист челябинского джаза Наталья Риккер, продюсер, предприниматель, исполнительный директор ЧРО ООО «Деловая Россия» Наталья Подкорытова, тренер, продюсер и главный идеолог развития бальных танцев на Южном Урале Вероника Болтвина-Бутузова, дизайнер, адепт slow fashion и пионер цифровой моды Ксения Герц, руководитель клуба для молодежи с ограниченными возможностями «Наше место», автор и продюсер десятков инклюзивных проектов Мария Дусмухаметова, директор филиала ИК Фридом Финанс Лилия Логунова, врач-стоматолог, основатель клиники «Мона» Наталья Шимко.