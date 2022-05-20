Премия «Женщины меняют Челябинск»

Вы тоже заметили, что роль женщины в нашем довольно-таки патриархальном обществе изменилась? А мы сочли необходимым этот факт еще и отметить (во всех смыслах этого слова!): каждый год исследовать выдающиеся достижения челябинок в области большого и малого бизнеса, стратегии, идеологии и менеджмента.
Миссия проекта поддержать глобальный тренд на усиление роли женщин, их влияния на перемены в мире, обществе, в каждом конкретном городе. Вместе с Челябинском своих вдохновляющих героинь выбирают в таких знаковых российских городах как Екатеринбург, Санкт Петербург и Сочи.
Героини нашей премии могли бы просто украшать Челябинск одним своим существованием (да!), а они задают тренды и стоят в авангарде позитивных изменений вокруг. Лауреатами премии «Женщины меняют Челябинск 2022» стали: музыковед, журналист, публицист и евангелист челябинского джаза Наталья Риккер, продюсер, предприниматель, исполнительный директор ЧРО ООО «Деловая Россия» Наталья Подкорытова, тренер, продюсер и главный идеолог развития бальных танцев на Южном Урале Вероника Болтвина-Бутузова, дизайнер, адепт slow fashion и пионер цифровой моды Ксения Герц, руководитель клуба для молодежи с ограниченными возможностями «Наше место», автор и продюсер десятков инклюзивных проектов Мария Дусмухаметова, директор филиала ИК Фридом Финанс Лилия Логунова, врач-стоматолог, основатель клиники «Мона» Наталья Шимко.
В июньском номере «Собака.ru» выйдут вдохновляющие интервью и эксклюзивные фотосессии с героинями 2022 года.
Церемония премии состоится 9 июня в кафе «Фонд культуры». Гостей ждет закрытый ужин в честь лауреатов премии этого года: авторская кухня, несколько подач блюд и достойные напитки к ним, профессиональный фотоколл гостей для светской хроники, красивая торжественная часть премии, прекрасная живая музыка и приятная возможность легкого общения. Готовимся к светлым эмоциям, ярким встречам и воодушевляющей атмосфере. Объявляем 9 июня официальным открытием летнего сезона вечеринок и днем только хороших новостей.
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