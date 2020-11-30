Впервые в Челябинске горожан привлекли к соучастному проектированию

Архитекторы, девелоперы, представители органов власти и союзов предпринимателей города и впервые (!) сами челябинцы включились в соучастное проектирование будущей набережной реки Миасс — сила коллективного разума в действии.
Год назад, по инициативе главы Челябинска Натальи Котовой, был дан старт этому проекту. Представители администрации города и девелоперы побывали в Казани, изучили опыт организации современных, удобных общественных пространств. Следующим этапом работы стала первая встреча по соучаствующему проектированию, организованная в четверг по решению Администрации города Челябинска совместно с активными гражданами, инвесторами и компанией ДевелопментПро.
Для этого был создан сайт Ситиметрика с целью вовлечь жителей Челябинска в процесс создания комфортной городской среды. На сайте проекта каждый желающий может оставить свои идеи или поделиться проблемами, которые будут вынесены на обсуждение и учтены в проектировании и обустройстве.
Что такое соучастное проектирование? Проектов по благоустройству набережной Челябинска за последние пару десятков лет было разработано несколько, но ни один из них дошел до стадии реализации. Возможно, потому что архитекторы, администрация города или девелоперы всякий раз действовали самостоятельно, в отрыве от городского сообщества, а потому не находили поддержки у горожан.
Соучастное проектирование направлено на синергию профессиональных знаний специалистов и реальных потребностей жителей города. Только активное участие каждого поможет раскрыть потенциал реки Миасс.
Горожане – Инвесторы – Власти – Архитекторы – объединившись мы сделаем нашу набережную такой, куда захотим приходить сами, с друзьями, с детьми, приводить сюда гостей.
Первая встреча была посвящена концепции освоения и благоустройства набережной реки Миасс в границах мостов улиц Северо-Крымская и Красная. Этот рабочий проект получил название «Волны». На встречу зарегистрировались более 100 человек, но в связи с ограничениями из-за эпидемии COVID-19, на встречу смогли собрать 60 участников. Все, кто не смог попасть, получили возможность следить за ходом события онлайн, благодаря прямому эфиру в Инстаграме. Полная запись встречи сохранена и все еще доступна для просмотра в этом аккаунте.
Как проходило обсуждение
Участники встречи были поделены на 6 рабочих групп, каждая из которых прорабатывала своё направление проекта «Волны». Предварительно всем участникам были высланы 3D-модели и видео о набережной, а перед началом встречи прошла вводная лекция об особенностях города и реки Миасс, поэтому они были подготовлены и осведомлены о возможностях. В процессе обсуждений им было поручено потратить 2 млрд рублей и потом привлечь 7-8 миллиардов рублей частных инвестиций.
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Предложено 6 концепций набережной:
- Культурная волна
- Спортивная волна
- Здоровая волна
- Молодежная волна
- Роскошная волна
- Родная волна
Участники и организаторы встречи
На встречу пришли не только активные горожане, жители прилегающих районов «Манхэттен» и «Западный луч», но и собственники территорий, расположенных вдоль набережной, авторитетные архитекторы, а также представители Администрации города Челябинска.
Со стороны администрации в мероприятии приняли участие зам. города по градостроительству В.В. Шамне, зам. города по инвестициям О.Б. Извеков, главный архитектор П. Д. Крутолапова, зам. города по благоустройству А. Егоров, глава Калининского района С.Колесник, глава Советского района В. Макаров, глава Центрального района – В.Ереклинцев, депутаты В. Бодяргин, Р. Никитин, Е.Вахтина, члены общественной палаты области.
Среди бизнесменов были владельцы крупных зданий – Конгресс холла, Мегаполиса.
Провести мероприятие помогли спонсоры – автосалон Керг, официальный дилер Volkswagen, жилой комплекс Манхэттен. Соорганизатором выступило Агентство Инвестиционного развития города Челябинска.
Итоги встречи
В процессе обсуждения участники предложили более ста самых разных объектов – точек притяжения, которых не хватает городу. Предложено внести требования об энергоэффективности зданий и набережной, а также разработать отдельный проект об очистке реки.
По результатам этой и последующих встреч будет создано техническое задание с финальной концепцией, которая в дальнейшем будет реализовываться.
Сейчас инициатор проекта DevelopmentPro подводит итоги и формулирует приоритетные проблемы для решения.
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