Впервые в Челябинске горожан привлекли к соучастному проектированию

Год назад, по инициативе главы Челябинска Натальи Котовой, был дан старт этому проекту. Представители администрации города и девелоперы побывали в Казани, изучили опыт организации современных, удобных общественных пространств. Следующим этапом работы стала первая встреча по соучаствующему проектированию, организованная в четверг по решению Администрации города Челябинска совместно с активными гражданами, инвесторами и компанией ДевелопментПро.

Для этого был создан сайт Ситиметрика с целью вовлечь жителей Челябинска в процесс создания комфортной городской среды. На сайте проекта каждый желающий может оставить свои идеи или поделиться проблемами, которые будут вынесены на обсуждение и учтены в проектировании и обустройстве.