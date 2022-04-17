Ваши возможности без ограничений

Карт Бланш — это первое в Челябинске MIX USE building — мультифункциональное здание с вертикальным зонированием, где каждый сантиметр площади помогает вам реализовываться и отдыхать на все сто, не теряя ни минуты драгоценного времени.

Семь этажей Карт Бланш продуманы таким образом, чтобы в выигрыше оказался каждый из арендаторов и резидентов. На первом этаже разместится зона ресепшн, ресторан, кофейня, торговые помещения и зал для мероприятий. Второй и третий этажи отданы под пространство здорового образа жизни: несколько фитнес-залов, территория SPA и бассейн. На четвертом и пятом этажах располагаются офисы, площадью от 30 квадратных метров, а также переговорные, поле для минигольфа и даже комнаты вымещения эмоций. Шестой этаж займут уникальные для Челябинска «квартиры для пиджака» – небольшие жилые студии для тех, кому дорога каждая минута. Ну, а верхний седьмой этаж – это «дома на крыше». Каждый из них будет иметь особую архитектурную форму и высокие видовые характеристики. Невидимая часть здания – минус первый этаж с подземной парковкой и автолифтом.