Ваши возможности без ограничений

Знакомьтесь, будущий центр делового Челябинска — Карт-Бланш. Это воплощенная в жизнь мечта об идеальных условиях жизни и ведения бизнеса хай-класса.
Карт Бланш — это первое в Челябинске MIX USE building — мультифункциональное здание с вертикальным зонированием, где каждый сантиметр площади помогает вам реализовываться и отдыхать на все сто, не теряя ни минуты драгоценного времени.
Семь этажей Карт Бланш продуманы таким образом, чтобы в выигрыше оказался каждый из арендаторов и резидентов. На первом этаже разместится зона ресепшн, ресторан, кофейня, торговые помещения и зал для мероприятий. Второй и третий этажи отданы под пространство здорового образа жизни: несколько фитнес-залов, территория SPA и бассейн. На четвертом и пятом этажах располагаются офисы, площадью от 30 квадратных метров, а также переговорные, поле для минигольфа и даже комнаты вымещения эмоций. Шестой этаж займут уникальные для Челябинска «квартиры для пиджака» – небольшие жилые студии для тех, кому дорога каждая минута. Ну, а верхний седьмой этаж – это «дома на крыше». Каждый из них будет иметь особую архитектурную форму и высокие видовые характеристики. Невидимая часть здания – минус первый этаж с подземной парковкой и автолифтом.
Начиная с нетривиальных фасадных решений и панорамных окон во всю стену до поэтажного наружного озеленения. А еще это смарт-здание, которое подчиняется вам. Автоматизированы все инженерные системы: климат контроль, вентиляция, кондиционирование, освещение. Встроены системы управления процессами: от включения чайника удаленно до распознавания резидентов по отпечатку пальца.
Наряду с передовыми наработками в архитектуре и инженерии, авторы большое внимание уделили теме перезагрузки городской среды. Еще до начала строительства мультифункционального здания был создан его «карманный парк». Уютное место отдыха доступно каждому горожанину. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, можно подзарядить мобильные устройства, заглянуть в ресторан с меню A la Carte и, конечно, насладиться медитативной зеленой территорией.
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Фото: Катерина Демидко, ООО "Белсторой"
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