Собака.ru ищет партнера-издателя в Челябинске и Екатеринбурге

«Собака.ru» - это федеральная сеть локальных мультимедийных проектов: журналы, сайты и социальные сети, яркие городские премии.

Медиа представлены в 18-ти крупнейших городах России, флагманское издание находится в Петербурге и выходит 23 года.

Суммарный тираж журнала – более 120 000 экземпляров.

Охват sobaka.ru - более 6 млн просмотров и 1,4 млн уникальных пользователей. Ежегодные премии "Собака.ru" проходят в городах - это "ТОП50. Самые знаменитые люди города", "Что Где Есть", "Женщины меняют город", "Город Будущего".

Партнер, на основании договора франчайзинга получит исключительные права на издание Собака.ru на территории Челябинской и Свердловской области.

Если вам интересно стать частью большого проекта «Собака.ru», пишите Евгению Доминцкому на partners@sobaka.ru.