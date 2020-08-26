Хотите, чтобы о красотах и достопримечательностях краевой столицы узнали как можно больше людей? Тогда участвуйте в конкурсе на лучший туристический маршрут по городу, который проводит администрация Ставрополя. Прием заявок стартует с 27 августа.
В Ставрополе стартует конкурс на лучший туристический маршрут
Принять участие могут предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие деятельность в сфере туризма и организации путешествий.
Победителем станет участник, разработавший лучший двухдневный туристский маршрут по Ставрополю и его окрестностям. Он получит грант в размере 200 000 рублей на оплату транспортных и экскурсионных услуг.
Подробности здесь...
Источник: Пресс-служба администрации Ставрополя
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