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В Ставрополе стартует конкурс на лучший туристический маршрут

Хотите, чтобы о красотах и достопримечательностях краевой столицы узнали как можно больше людей? Тогда участвуйте в конкурсе на лучший туристический маршрут по городу, который проводит администрация Ставрополя. Прием заявок стартует с 27 августа.

  • Фото: архивы пресс-служб

  • Фото: архивы пресс-служб

Принять участие могут предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие деятельность в сфере туризма и организации путешествий.

Победителем станет участник, разработавший лучший двухдневный туристский маршрут по Ставрополю и его окрестностям. Он получит грант в размере 200 000 рублей на оплату транспортных и экскурсионных услуг.

Подробности здесь...

 

Источник: Пресс-служба администрации Ставрополя

Kirill,
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