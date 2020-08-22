Министерство туризма Ставропольского края приглашает гостей Кисловодска оценить туристическую инфраструктуру

Жители и гости Кисловодска могут пройти анкету в онлайн режиме на официальном сайте минтуризма в разделе «Полезная информация».

- Полученные данные помогут учесть предпочтения туристов и отдыхающих, жителей края в целях повышения привлекательности курортов и городов Ставрополья, - рассказали в министерстве.

В 2019 году Кисловодск принял свыше 380 тысяч отдыхающих с различных регионов России и соседних государств, а национальный парк "Кисловодский" посетило 1,5 миллиона человек.

Источник: Пресс-служба Министерства туризма Ставропольского края