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Министерство туризма Ставропольского края приглашает гостей Кисловодска оценить туристическую инфраструктуру

В целях оценки уровня туристской инфраструктуры и повышения качества услуг Министерство туризма Ставрополья разработало специальную анкету.

  • Фото: архивы пресс-служб

Жители и гости Кисловодска могут пройти анкету в онлайн режиме на официальном сайте минтуризма в разделе «Полезная информация».

- Полученные данные помогут учесть предпочтения туристов и отдыхающих, жителей края в целях повышения привлекательности курортов и городов Ставрополья, - рассказали в министерстве.

В 2019 году Кисловодск принял свыше 380 тысяч отдыхающих с различных регионов России и соседних государств, а национальный парк "Кисловодский" посетило 1,5 миллиона человек.

 

Источник: Пресс-служба Министерства туризма Ставропольского края

 

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Kirill,
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