Администрация Ставрополя в августе и сентябре 2020 года планирует проведение инфотуров по краевому центру для представителей турагентств из других городов и регионов. Целью - презентация туристического потенциала города. В условиях ограничительных мер российским компаниям самое время задуматься о развитии внутреннего туризма.
Для туроператоров из других регионов в Ставрополе проведут инфотуры
-
Фото: архивы пресс-служб
Программа двухдневного инфотура «Ставрополь - город в изумрудной оправе» будет включать экскурсии по краевой столице и ее окрестностям с посещением гостиниц, отелей, хостелов, промышленных предприятий и культурно-развлекательных учреждений. Кроме того, запланирован воркшоп с участием городских турагентств.
Для всех участников инфотура предусмотрен трансфер по городу, экскурсионное сопровождение и бесплатное размещение в одной из гостиниц Ставрополя.
Источник: Пресс-служба администрации города Ставрополя
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.