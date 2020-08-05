Для туроператоров из других регионов в Ставрополе проведут инфотуры

Программа двухдневного инфотура «Ставрополь - город в изумрудной оправе» будет включать экскурсии по краевой столице и ее окрестностям с посещением гостиниц, отелей, хостелов, промышленных предприятий и культурно-развлекательных учреждений. Кроме того, запланирован воркшоп с участием городских турагентств.

Для всех участников инфотура предусмотрен трансфер по городу, экскурсионное сопровождение и бесплатное размещение в одной из гостиниц Ставрополя.

Источник: Пресс-служба администрации города Ставрополя