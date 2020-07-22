Новый вид туризма набирает обороты на Ставрополье

Владельцы экотуристических объектов предлагают посетителям охоту и рыбалку, прогулки на лошадях и посещение пасек, животноводческих и птичьих ферм, отведать местную кухню.Таких объектов в официальном перечне министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья более 50. Агротуризм продвигают фермеры, получившие гранты из краевого бюджета. К их числу относится глава фермерского хозяйства из Буденновского района Чарта Кадиев. Он стал участником целевой программы* и получил почти 10 млн рублей.

Чарта Кадиев У меня были даже сибиряки, но в основном, конечно, — народ местный, практически со всех районов Ставрополья. Некоторые здесь в первый раз корову близко увидели! Взрослые отдыхают от города, расслабляются в сельской тиши на природе. А детям можно привить любовь к животным и сельскому труду. На ферме Кадиева обеспечены все условия для семейного отдыха: спортивная площадка, в том числе детская игровая, тир, бассейн, ипподром. Разбиты фруктовые сады и огороды, птичник, где можно увидеть павлинов.

Источник: АТВ media