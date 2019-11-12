Жизнь трудоголика

Разберитесь с бумагами. Несмотря на то, что практически все рабочие процессы, регламенты и документооборот приняли электронный формат - бумаг от этого на рабочем месте скапливается не меньше. Для того чтобы не зарываться в горе бумаг - заведите специальные папки. Первую с пометкой «срочно», куда сортируйте документы на подпись, письма и все что не терпит отлагательств и вторую, куда попадет информация, которую вы просмотрели и чем можно заняться позднее. Также попробуйте сортировать бумаги с помощью цветных ярлыков. Выберите для себя наиболее удобную систему.