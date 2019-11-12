Рабочее пространство будь оно дома или в офисе должно быть организовано правильно и комфортно именно для вас, так как хотим мы это признавать или нет - большую часть времени мы проводим в рабочей рутине. А посему очень важно чувствовать себя комфортно. Рассказываем как наладить рабочую жизнь по фен-шую.
Жизнь трудоголика
Первое, с чего стоит начать - избавиться от всего лишнего. Даже если ваш внутренний трудоголик комфортно чувствует себя в «творческом беспорядке» - избавьтесь от того, что не приносит никакой пользы и попросту мешает. Регулярно проводите генеральную уборку и возьмите за правило прибирать рабочее место в конце дня. Чтобы легче было избавляться от лишнего -- поставьте рядом со столом мусорное ведро.
Разберитесь с бумагами. Несмотря на то, что практически все рабочие процессы, регламенты и документооборот приняли электронный формат - бумаг от этого на рабочем месте скапливается не меньше. Для того чтобы не зарываться в горе бумаг - заведите специальные папки. Первую с пометкой «срочно», куда сортируйте документы на подпись, письма и все что не терпит отлагательств и вторую, куда попадет информация, которую вы просмотрели и чем можно заняться позднее. Также попробуйте сортировать бумаги с помощью цветных ярлыков. Выберите для себя наиболее удобную систему.
После того, как вы разобрались с беспорядком - стоит подумать о системах хранения. Не стоит хранить все канцелярские принадлежности разом на столе - пусть у них будет свое место. Контейнеры, коробки, папки стоят не дорого зато с их помощью использовать рабочее место можно куда эффективнее, да и наводить порядок с ними гораздо проще. Не отвлекаясь на беспорядок на столе будет гораздо проще справиться с делами.
Разделите рабочее место на зоны. Данный прием позволит эффективнее решать задачи и планировать дела. Отведите специальное место для работы за компьютером и для дел, которые могут быть решены без него. Так будет проще перестроиться на новый вид деятельности и быть более продуктивным. Особенно если ваш дом и есть ваш офис - обязательно определите место, где вам удобно работать. Иначе будет сложно переключиться из одного режима в другой.
Уют в мелочах. Продумывая рабочее место побеспокойтесь о тех аспектах, которые создают комфорт. Правильное освещение, удобный стул, рамки с фотографиями - которые напоминают о главном. Доски и планшеты, которые помогают быстро записывать задачи и формировать список дел, любимый цветок в красивом кашпо - одним словом о тех вещах, которые помогают приукрасить офисные будни и не «зарыться» в рабочей рутине.
Правильно организовать рабочее место и приобрести все необходимые канцелярские принадлежности можно в сети магазинов "Канцелярский Мир".
Адреса супермаркетов:
Пятигорск: Кисловодское шоссе, 48; ул. Первомайская, 166; ул. Аллея Строителей, 1; ул. Дзержинского, 40. Иноземцево: ул. Гагарина, 43 Д. Ессентуки: ул. Орджоникидзе, 93; ул. Гоголя, 91; ул. Пятигорская, 151. Кисловодск: проспект Победы, 6, ТЦ «Сити Центр». Ставрополь: Тухачевского, 28/1
8(800)222-24-80
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.